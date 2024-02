Ein PlayStation-Studio fällt Entlassungen beim Unternehmen zum Opfer - Hunderte betroffen

Sony hat am Nachmittag Entlassungen bei Sony Interactive Entertainment aka PlayStation angekündigt.

Betroffen sind acht Prozent der globalen Belegschaft. Oder anders gesagt: Rund 900 Beschäftigte. In einer Stellungnahme spricht Sonys Jim Ryan von einem "schwierigen Tag" für das Unternehmen.

Ein Studio wird geschlossen

"Dies sind unglaublich talentierte Menschen, die zu unserem Erfolg beigetragen haben, und wir sind sehr dankbar für ihre Beiträge", schreibt er.

"Die Branche hat sich jedoch stark verändert und wir müssen uns auf die Zukunft vorbereiten, um das Unternehmen dafür zu rüsten. Wir müssen die Erwartungen von Entwicklern und Spielern erfüllen und weiterhin zukünftige Technologien im Bereich Gaming vorantreiben. Deshalb haben wir einen Schritt zurück gemacht, um sicherzustellen, dass wir so aufgestellt sind, dass wir der Community weiterhin die besten Spielerlebnisse bieten können."

Gleichzeitig teilte Ryan in der Stellungnahme auch eine E-Mail, die heute an die Belegschaft ging. Betroffen sind demnach alle Regionen: Nord- und Südamerika, Europa und der Mittlere Osten, Japan sowie die Asien-Pazifik-Region.

In Großbritannien wird zum Beispiel Sonys London Studio geschlossen. Das Team war zuletzt für den PSVR-Titel Blood & Truth verantwortlich. In der Vergangenheit hat man unter anderem zahlreiche SingStar-Titel, Wonderbook und PlayStation VR Worlds entwickelt. Auch bei Firesprite, die zuletzt an Horizon Call of the Mountain mitgewirkt haben, gibt es Entlassungen.

In den USA sind auch Insomniac Games, Naughty Dog sowie Sonys Technologie-, Kreativ- und Support-Teams betroffen.

"Für diejenigen, die SIE verlassen werden: Sie verlassen dieses Unternehmen mit unserem tiefsten Respekt und unserer Wertschätzung für alle Ihre Bemühungen während Ihrer Amtszeit", schreibt Ryan. "Für diejenigen, die bei SIE bleiben werden: Wir werden uns während dieses Prozesses von Freunden und Kollegen verabschieden, die wir sehr schätzen, und das wird schmerzhaft sein. Ihre Belastbarkeit, Sensibilität und Anpassungsfähigkeit werden in den kommenden Wochen und Monaten entscheidend sein."

"Dies wird nicht einfach sein und ich bin mir der Auswirkungen auf das Wohlbefinden bewusst. Die betroffenen Mitarbeiter werden Unterstützung erhalten, einschließlich Abfindungszahlungen. Auch wenn dies schwierige Zeiten sind, ist dies kein Zeichen für einen Mangel an Stärke unseres Unternehmens, unserer Marke oder unserer Branche. Unser Ziel ist es, agil und anpassungsfähig zu bleiben und uns weiterhin darauf zu konzentrieren, jetzt und in Zukunft die bestmöglichen Spielerlebnisse zu bieten."

"Die PlayStation 5 befindet sich im vierten Jahr und wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir einen Schritt zurück machen und uns überlegen müssen, was unser Unternehmen braucht", schreibt wiederum Hermen Hulst, Leiter der PlayStation Studios, in einer separaten Stellungnahme.

"Gleichzeitig hat unsere Branche einen anhaltenden und grundlegenden Wandel erlebt, der sich darauf auswirkt, wie wir alle Spiele entwickeln und spielen. Um die fesselnden, narrativen Geschichten, für die die PlayStation Studios bekannt sind, in der von uns angestrebten Qualität liefern zu können, müssen wir unsere Arbeitsweise neu überdenken."

"Die Bereitstellung und Aufrechterhaltung sozialer Online-Erlebnisse - die es PlayStation-Spielern ermöglichen, unsere Welten auf unterschiedliche Weise zu erkunden - sowie die Einführung von Spielen auf zusätzlichen Geräten wie PC und Mobiltelefonen erfordern einen anderen Ansatz und andere Ressourcen."

"Um diese Herausforderungen zu meistern, mussten die PlayStation Studios wachsen. Wir haben brillante und erfolgreiche Studios in unsere Familie aufgenommen. Wir haben in neue Technologien und Partnerschaften investiert. Wir haben Talente aus der gesamten Branche und darüber hinaus rekrutiert. Aber Wachstum an sich ist kein Ziel. PlayStation Studios ist bestrebt, immer wieder neue Wege der Zusammenarbeit zu finden, zu kooperieren und unsere Kräfte zu bündeln, um sicherzustellen, dass wir in der Lage sind, Spiele zu entwickeln, die die Grenzen des Spielens verschieben und das liefern, was ihr von uns erwartet."

"Wir haben uns unsere Studios und unser Portfolio angesehen, Projekte in verschiedenen Entwicklungsstadien bewertet und beschlossen, dass einige dieser Projekte nicht weitergeführt werden", schreibt er. "Ich möchte klarstellen, dass die Entscheidung, die Arbeit an diesen Projekten einzustellen, nichts mit dem Talent oder der Leidenschaft der Teammitglieder zu tun hat."

"Unsere Philosophie war es schon immer, kreative Experimente zuzulassen. Manchmal werden aus großartigen Ideen keine großartigen Spiele. Manchmal wird ein Projekt mit den besten Absichten begonnen, bevor Veränderungen auf dem Markt oder in der Branche zu einer Änderung des Plans führen. Ich bin zutiefst betrübt, dass talentierte Personen das Unternehmen verlassen. Ich habe so viel Bewunderung, Wertschätzung und Respekt für ihre Arbeit."