PlayStation Plus Extra: 5 fantastische Spiele, die ihr jetzt ohne weitere Kosten spielen könnt (und müsst!)

Der neue PlayStation-Aboservice ist da, mit verschiedenen Mitgliedschaften. Gerade PlayStation Plus Extra bringt euch eine ganze Reihe Blockbuster und Triple-A-Titel, die ihr damit ohne Zusatzkosten genießen könnt. Hier kommen 5 Spiele-Höhepunkte in PlayStation Extra, die ich mal herausgepickt habe und die ihr euch dringend herunterladen solltet!

Assassin's Creed Valhalla

Mit Eivor in die Welt der Wikinger und euch dort mithilfe von Heimlichkeit, Diplomatie oder brachialer Waffengewalt über England ausbreiten - Das geht nun mit Playstation Plus Extra, denn das Action-Adventure von Ubisoft ist neu dabei. In Valhalla könnt ihr eine umfangreiche, mittelalterliche Welt erkunden, gespickt mit Mythen, Gefahren und spannenden neuen Bekanntschaften - kurz: Ein Download verspricht einen Berg von Inhalten!

Im aktuellen Assassin's Creed Valhalla erlebt ihr mit Hauptfigur Eivor - männlich oder weiblich - das alte England.

Demon's Souls (PS5)

2020 erschient das Remake vom knackig-schweren Souls-Klassiker aus dem Hause Bluepoint. Das ist jetzt für die PS5 im PlayStation-Extra-Abo verfügbar. Wenn ihr euch auf ein herausforderndes, ebenso frustrierendes wie belohnendes Abenteuer wagen wollt, seid ihr bei Demon's Souls gerade richtig. Schaurig-schöne, beeindruckende Landschaften, Schlösser und Kerker sowie einen imposanten Soundtrack gibt es im Remake obendrauf.

Detroit: Become Human

Mit diesem Erzähl-Epos von Quantic Dream eröffnet sich euch ein ganzer Berg von Entscheidungsmöglichkeiten in einer dystopischen Welt! Dabei erlebt ihr die Geschichte von drei Hauptfiguren im Detroit des Jahres 2038, in dem mittlerweile menschlich aussehende Androiden eine wichtige Rolle spielen. Jede Entscheidung kann dabei zu einem ganz anderen Ende führen und erzeugt mit emotionalen Dilemmata eine intensive Erzählsituation.

Detroit: Become Human erzählt die entscheidungsbasierte Geschichte einer Stadt, in der Menschen Seite an Seite mit Androiden leben.

Auch dieses Action-Adventure hält wie Valhalla einen Berg von Spielstunden in einer riesigen offenen Welt bereit, diesmal allerdings im alten Japan angesiedelt. In einer beeindruckenden, malerischen Landschaft schlüpft man in die Rolle von Jin Sakai, einem Samurai, der seine Heimatinsel in der mongolischen Invasion beschützen muss. Der Director's Cut des gefeierten Action-Adventures enthält übrigens auch die Erweiterung Iki Island und den Online-Koop-Modus Legends, der Download lohnt sich also umso mehr!

Marvel's Guardians of the Galaxy

Lust auf ein bodenständiges, sehr spaßiges Adventure mit altbekannten Charakteren? Dann ist die Spiele-Adaption zu Guardians of the Galaxy das Richtige. Die Superhelden-Chaoten Starlord, Groot, Gamora oder Rocket - wie man sie auch aus den Kino-Blockbustern kennt - werden darin zu euren virtuellen Gefährten in einer neuen Geschichte im Marvel-Universum. Dazu gibt es freche Sprüche, Action-Kämpfe und ordentlich 80er-Nostalgie, also: gute Unterhaltung von vorn bis hinten.

Im Action-Adventure zu Marvel's Guardians of the Galaxy gibt es ein Wiedersehen mit einigen altbekannten Chaoten.

