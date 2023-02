PlayStation Plus könnt ihr am Wochenende gratis nutzen - Zumindest für den Multiplayer.

Bei Sony hat das neue PlayStation Plus Fest der Spiele begonnen.

Bestandteil dieses Festes ist unter anderem die Möglichkeit, PlayStation Plus gratis zu verwenden.

Umsonst online spielen

Oder zumintest einen Teil davon, denn am kommenden Wochenende (18. und 19. Februar 2023) könnt ihr kostenlos die Multiplayer-Modi zahlreicher Spiele verwenden.

Ganz egal, ob es FIFA 23 ist, Call of Duty: Modern Warfare 2 oder was auch immer, an diesem Wochenende braucht ihr kein PS Plus für Online-Partien.

Mehr zum Thema:

Im Zuge dessen finden auch verschiedene weltweite E-Sport-Truniere statt, an denen auch Nichtmitglieder von PS Plus somit teilnehmen können. Näheres dazu erfahrt ihr hier.

Die anderen Vorteile von PlayStation Plus, etwa die Spiele, sind wiederum nicht Teil dieses Gratis-Wochenendes. Dafür braucht ihr ein aktives Abo.

Insgesamt läuft das PlayStation Plus Fest der Spiele neun Tage lang. Schluss ist am 24. Februar 2023, bis dahin profitiert ihr unter anderem auch von doppelten Rabatten für PS-Plus-Abonnentinnen und -Abonnenten.