PlayStation Plus Spiele für März bestätigt - Das erwartet euch im neuen Monat.

Während der neuesten State of Play hat Sony die Spiele bestätigt, die im März zu PlayStation Plus kommen.

Bestätigt wurden nicht nur die neuen Games für PS Plus Essential, sondern auch die Neuzugänge für Premium und Extra.

Welche Spiele kommen im März zu PS Plus?

Mit PlayStation Plus Essential bekommt ihr vom 7. März bis zum 4. April 2023 drei Spiele.

Einerseits ist das DICE' Multiplayer-Shooter Battlefield 2042 (PlayStation 5, PlayStation 4), andererseits könnt ihr euch Minecraft Dungeons (PlayStation 4) und Code Vein (PlayStation 4) sichern.

Was Extra und Premium anbelangt, könnt ihr euch etwa auf die Uncharted: Legacy of Thieves Collection (mit Uncharted 4 und The Lost Legacy) und Ghostwire: Tokyo freuen.

Außerdem gibt’s noch Rainbow Six Extraction, Immortals: Fenyx Rising und Tchia.

Bis zum 6. März 2023 bekommt ihr mit PS Plus Essential noch die Spiele OlliOlli World, Evil Dead: The Game, Mafia: Definitive Edition und die Destiny-2-Erweiterung Beyond Light.