Pokémon Go: Cupidos besiegen - Mit diesen Konter gewinnst du in Raids

Cupidos ist ein weiterer Raid-Gegner, mit dem ihr es in Pokémon Go zu tun habt. Wie ihr es kennt ,müsst ihr das Pokémon in Raids bekämpfen und könnt es anschließend fangen.

In unserem Guide präsentieren wir euch die besten Konter gegen Cupidos, die ihr in Pokémon Go einsetzen könnt.

Wie besiege ich Cupidos in Pokémon Go?

Wenn ihr Cupidos in Pokémon Go besiegen möchtet, helfen euch diese Pokémon dabei:

Cupidos Typ: Fee, Flug Cupidos ist schwach gegen: Elektro, Eis, Gift, Gestein, Stahl

Was ist der beste Konter gegen Cupidos in Pokémon Go? Derzeit ist Crypto-Metagross mit den Attacken Patronenhieb und Sternenhieb der beste Konter gegen Cupidos.

Weitere effektive Konter gegen Cupidos:

Pokémon Attacken Metagross Patronenhieb und Sternenhieb Voltriant Donnerschock und Ladungsstoß Anego Gifthieb und Matschbombe Melmetal Donnerschock und Panzerfäuste Voltoloss (Tiergeistform) Voltwechsel und Donnerorkan Zekrom Ladestrahl und Stromstoß Jirachi Ladestrahl und Kismetwunsch Dialga Metallklaue und Eisenschädel Mega-Gengar Schlecker und Matschbombe Mega-Diancie Steinwurf und Steinkante Mega-Voltenso Donnerzahn und Stromstoß Crypto-Raikou Donnerschock und Stromstoß Crypto-Magnezone Voltwechsel und Stromstoß Crypto-Zapdos Donnerschock und Donnerblitz Crypto-Stalobor Metallklaue und Eisenschädel Crypto-Elevoltek Donnerschock und Stromstoß

Cupidos in der Inkarnationsform.

Wie viele WP hat Cupidos in Pokémon Go?

Mit diesen WP-Werten könnt ihr bei Cupidos in Pokémon Go rechnen:

Maximale WP beim Fangen von Cupidos - 1.957 WP

1.957 WP Maximale WP beim Fangen von Cupidos mit Wetterverstärkung (Windig, Wolkig) - 2.447 WP

2.447 WP Maximal mögliche WP von Cupidos (Level 50) - 3.873 WP

Welche Attacken hat Cupidos in Pokémon Go?

Diese Attacken beherrscht Cupidos in Pokémon Go:

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Feenbrise (Fee)

Erstauner (Geist)

Zen-Kopfstoß (Psycho) Lade-Attacken Zauberschein (Fee)

Strauchler (Pflanze)

Fliegen (Flug)

Was wir über Cupidos wissen

Kommt die Inkarnationsform von Cupidos übers Meer geflogen, ist das ein Zeichen dafür, dass sich der Winter dem Ende nähert. Man sagt, durch die Liebe von Cupidos treiben die Knospen in Hisui neues Leben.

In der Tiergeistform legt es seine weibliche Gestalt ab und kommt aus dem Wolkenmeer herab. Wer das Leben anderer nicht achtet, wird dabei bestraft.

