Pokémon Go: Dunkle Flammen - Alle Infos zum Event, was bringt die Forschung?

Mit dem Event Dunkle Flammen endet der Monat Juni in Pokémon Go und ihr könnt währendessen unter anderem ein neues Pokémon fangen. Und auch eine neue Mega-Entwicklung kommt ins Spiel!

Das Event Dunkle Flammen beginnt am Donnerstag, den 29. Juni 2023, um 10 Uhr. Es endet am Sonntag, den 2. Juli 2023, um 20 Uhr.

In unserem Guide zeigen wir euch nachfolgend alles, was ihr über das Event Dunkle Flammen in Pokémon Go wissen müsst.

Inhalt:

Dunkle Flammen: Welche Pokémon kann ich fangen?

Wie bereits zu Beginn erwähnt, geben zwei Pokémon ihr Debüt beim Event Dunkle Flammen in Pokémon Go. Einerseits ist es das Pokémon Tortunator, andererseits könnt ihr Mega-Zobiris in Raids bekämpfen und selbst die Entwicklung auslösen.

Pokémon Go: Dunkle Flammen – Wilde Pokémon

Den folgenden Pokémon begegnen ihr während Dunkle Flammen häufiger in der Wildnis:

Vulpix*

Hunduster*

Fiffyen*

Galar-Zigzachs*

Kanivanha*

Camaub*

Skunkapuh

Lichtel*

Flamiau

Hundemon*

Zobiris*

Pokémon Go: Dunkle Flammen – Pokémon in Feldforschungen

Schließt ihr während des Events Dunkle Flammen entsprechende Feldforschungen ab, könnt ihr diesen Pokémon begegnen:

Alola-Mauzi*

Alola-Sleima*

Alola-Knogga*

Magmar*

Sniebel*

Lichtel*

Tortunator*

Pokémon Go: Dunkle Flammen – Raids

So sehen eure Raid-Gegner während des Events Dunkle Flammen aus:

Raid-Stufe Pokémon Stufe 1 Sniebel*

Flampion*

Zurrokex

Kapuno* Stufe 3 Alola-Knogga*

Flamara

Nachtara

Tortunator* Stufe 5 Heatran* Mega-Raids Mega-Zobiris*

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

Dunkle Flammen ist das neueste Event in Pokémon Go.

Dunkle Flammen: Welche Boni gibt es?

Es gibt während des Events Dunkle Flammen in Pokémon Go mehrere aktive Boni, zum Beispiel erhaltet ihr 25 Prozent mehr EP für erfolgreiche Raid-Kämpfe und 3 zusätzliche Bonbons für erfolgreiche Raid-Kämpfe.

Weiterhin erhalten Trainer ab Level 31 ein zusätzliches XL-Bonbon für erfolgreiche Raid-Kämpfe und Team-Go-Rocket-Rüpel mit Feuer- und Unlicht-Pokémon erscheinen häufiger bei PokéStops und in Ballons.

Je nachdem, welchen Pfad ihr bei der befristeten Forschung wählt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Feuer- oder Unlicht-Pokémon von Rauch angelockt werden.

Zu guter Letzt könnt ihr euch bei Raid-Kämpfen noch ein Heatran mit der Lade-Attacke Lavasturm sichern.

Dunkle Flammen: Was muss ich für die Sammler-Herausforderung tun?

Die Art der Sammler-Herausforderung beim Event Dunkle Flammen hängt ebenfalls davon ab, für welchen Pfad ihr euch bei der befristeten Forschung entscheidet. Als Belohnungen winken 5.000 EP und 100 Mega-Energie für Hundemon-

Das müsst ihr tun:

Sammler-Herausforderung: Unlicht-Pokémon

Aufgabe Belohnung Fange ein Fiffyen

Fange ein Kanivanha

Fange ein Hunduster

Fange ein Skunkapuh

Fange ein Lichtel

Entwickle Fiffyen zu Magnayen

Entwickle Kanivanha zu Tohaido

Entwickle Miezunder zu Fuegro 100 Hundemon-Mega-Energie

5.000 EP

Sammler-Herausforderung: Feuer-Pokémon

Aufgabe Belohnung Fange ein Flamiau

Fange ein Vulpix

Fange ein Hunduster

Fange ein Camaub

Fange ein Galar-Zigzachs

Entwickle Vulpix zu Vulnona

Entwickle Camaub zu Camerupt

Entwickle Miezunder zu Fuegro 100 Hundemon-Mega-Energie

5.000 EP

Dunkle Flammen: Lohnt sich die befristete Forschung?

Die befristete Forschung für das Event Dunkle Flammen lässt euch zwischen zwei Pfaden wählen. Dabei stehen entweder Feuer- oder Unlicht-Pokémon im Mittelpunkt. Als Belohnung könnt ihr unter anderem einen Premium-Kampf-Pass und 15.000 EP erhalten.

Und das hier müsst ihr jeweils tun:

Dunkle Flammen (1/4)

Aufgabe Belohnung Gehe 2 km 10 Pokébälle Fange 2 Pokémon vom Typ Feuer oder Unlicht 10 Superbälle Fange 10 verschiedene Arten von Pokémon 10 Hyperbälle Belohnungen 3 Sonderbonbons, 5 Himmihbeeren, 1.000 Sternenstaub

Trefft nun eine Wahl zwischen Feuer und Unlicht.

Dunkle Flammen: Unlicht (2/4)

Aufgabe Belohnung Fange 20 Pokémon vom Typ Unlicht 10 Pokébälle Verwende 10 Power-ups bei Unlicht-Pokémon 10 Sananabeeren Mache 25 Schnappschüsse von wilden Unlicht-Pokémon Begegnung mit Kanivanha Belohnungen 2.500 EP, 15 Pokébälle, 1.500 Sternenstaub

Dunkle Flammen: Unlicht (3/4)

Aufgabe Belohnung Erlöse 1 Crypto-Pokémon vom Typ Unlicht 10 Superbälle Verwende 10 Power-ups bei Unlicht-Pokémon Begegnung mit Sniebel Entwickle 3 Pokémon vom Typ Unlicht Begegnung mit Zurrokex Belohnungen 5.000 EP, 1 Premium-Kampf-Pass, 2.000 Sternenstaub

Dunkle Flammen: Unlicht (4/4)

Aufgabe Belohnung Fange 20 Crypto-Pokémon vom Typ Unlicht 3 silberne Sananabeeren Verwende 10 Power-ups bei Unlicht-Pokémon 10 Hyperbälle Kämpfe in 3 Raids Begegnung mit Hundemon Belohnungen 7.500 EP, 50 Flamiau-Bonbons, 2.500 Sternenstaub

Dunkle Flammen: Feuer (2/4)

Aufgabe Belohnung Fange 20 Pokémon vom Typ Feuer 10 Pokébälle Verwende 10 Power-ups bei Feuer-Pokémon 10 Sananabeeren Mache 25 Schnappschüsse von wilden Feuer-Pokémon Begegnung mit Schneckmag Belohnungen 2.500 EP, 15 Pokébälle, 1.500 Sternenstaub

Dunkle Flammen: Feuer (3/4)

Aufgabe Belohnung Erlöse 1 Crypto-Pokémon vom Typ Feuer 10 Superbälle Verwende 10 Power-ups bei Feuer-Pokémon Begegnung mit Alola-Knogga Entwickle 3 Pokémon vom Typ Feuer Begegnung mit Flampion Belohnungen 5.000 EP, 1 Premium-Kampf-Pass, 2.000 Sternenstaub

Dunkle Flammen: Feuer (4/4)

Aufgabe Belohnung Fange 20 Crypto-Pokémon vom Typ Feuer 3 silberne Sananabeeren Verwende 10 Power-ups bei Feuer-Pokémon 10 Hyperbälle Kämpfe in 3 Raids Begegnung mit Hundemon Belohnungen 7.500 EP, 50 Flamiau-Bonbons, 2.500 Sternenstaub

