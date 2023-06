Pokémon Go: Mega Zobiris besiegen - Die besten Konter!

Mega-Zobiris ist eine der neuesten Mega-Entwickungen, die in Pokémon Go verfügbar sind. Wie üblich könnt ihr das Pokémon in Mega-Raids bekämpfen und anschließend die Entwicklung selbst auslösen, wenn ihr genügend Mega-Energie dafür gesammelt habt.

Für den Kampf gegen Mega-Zobiris benötigt ihr in Pokémon Go allerdings die Hilfe anderer Trainerinnen und Trainer. Wir zeigen euch nachfolgend in unserem Guide die besten Konter für den Kampf gegen Mega-Zobiris.

Inhalt:

Wie besiege ich Mega-Zobiris?

Nachfolgend seht ihr die besten Konter für den Kampf gegen Mega-Zobiris in Pokémon Go.

Mega-Zobiris Typ: Wasser, Boden Mega-Zobiris ist schwach gegen: Pflanze

Was ist der beste Konter gegen Mega-Zobiris in Pokémon Go? Derzeit ist Mega-Guardevoir mit den Attacken Charme und Zauberschein der beste Konter gegen Mega-Zobiris.

Weitere effektive Konter gegen Mega-Zobiris:

Pokémon Attacken Voltriant Donnerschock und Zauberschein Proto-Kyogre Kaskade und Ursprungswoge Zacian Standpauke und Knuddler Togekiss Charme und Zauberschein Guardevoir Charme und Zauberschein Proto-Groudon Lehmschuss und Abgrundsklinge Kapu-Riki Voltwechsel und Zauberschein Primarene Charme und Mondgewalt Mega-Simsala Psychoklinge und Zauberschein Mega-Gewaldro Zornklinge und Flora-Statue Mega-Lohgock Feuerwirbel und Lohekanonade Crypto-Guardevoir Charme und Zauberschein Crypto-Granbull Charme und Knuddler Crypto-Donphan Charme und Knuddler Crypto-Ursaring Metallklaue und Knuddler Crypto-Brutalanda Drachenrute und Wutanfall

Shiny Mega-Zobiris

Wie viele WP hat Mega-Zobiris in Pokémon Go?

Mega-Zobiris hat in Pokémon Go folgende WP-Werte:

Raid-Boss-WP - 30.900 WP

30.900 WP Maximale WP beim Fangen von Mega-Zobiris - 1.110 WP

1.110 WP Maximale WP beim Fangen von Mega-Zobiris mit Wetterverstärkung (Nebel) - 1.387 WP

Welche Attacken hat Mega-Zobiris in Pokémon Go?

Die folgenden Attacken sind bei Mega-Zobiris in Pokémon Go möglich:

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Dunkelklaue (Geist)

Finte (Unlicht) Lade-Attacken Schmarotzer (Unlicht)

Juwelenkraft (Gestein)

Schattenstoß (Gift)

Was wir über Zobiris wissen

Zobiris hält sich normalerweise gerne in düsteren Höhlen auf, wo es nach Edelsteinen sucht und diese verspeist. Deren Substanzen verfestigen sich dann an der Körperoberfläche und führen zu unterschiedlichen Musterungen.

Bei Mega-Zobiris ist das Juwel auf der Brust durch die Mega-Entwicklung so groß, dass es sich vom Körper gelöst hat. Es verwendet diesen riesigen Edelstein zur Abwehr von Angriffen, wenngleich das hohe Gewicht es in den Bewegungen einschränkt.

