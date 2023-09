Pokémon Go: Ein Paldea Abenteuer Spezialforschung - Diese Aufgaben erwarten euch!

Das neue Event Ein Paldea-Abenteuer in Pokémon Go geht auch mit einer brandneuen Spezialforschung für die neue Jahreszeit und die Einführung der Paldea-Pokémon einher!

Welche Aufgaben euch dabei in Pokémon Go erwarten und wie ihr dafür belohnt werdet, das zeigen wir euch im Anschluss in unserem Guide zur neuen Spezialforschung!

Inhalt:

Ein Paldea Abenteuer: Aufgaben und Belohnungen der Spezialforschung

Die neue Spezialforschung besteht aus insgesamt fünf Schritten, wobei ihr euch nach der ersten Aufgabe für einen von drei Pfaden entscheiden könnt!

Hier alle Details:

Ein Paldea-Abenteuer (1/5) Aufgabe Belohnung Fange 9 Pokémon 20 Pokébälle Belohnungen 900 Sternenstaub, 900 EP

Trefft nun eine Wahl für den weiteren Verlauf:

Abenteuer mit Felori

Abenteuer mit Krokel

Abenteuer mit Kwaks

Abenteuer mit Felori (2/5) Aufgabe Belohnung Fange 3 Pokémon 3 Pokébälle Mache einen Schnappschuss eines wilden Pokémon 300 Sternenstaub Belohnungen Begegnung mit Felori, 900 EP

Abenteuer mit Felori (3/5) Aufgabe Belohnung Drehe 50 Pokéstops oder Arenen 20 Himmihbeeren Fange 200 Pokémon 15 Sananabeeren Verschicke 60 Geschenke an Freunde 25 Pokébälle Entwickle ein Felori 1.000 EP Verdiene an 7 Tagen hintereinander ein Herz mit deinem Kumpel 3.000 Sternenstaub Belohnungen Begegnung, 900 EP

Abenteuer mit Felori (4/5) Aufgabe Belohnung Folgt.

Abenteuer mit Felori (5/5) Aufgabe Belohnung Folgt.

---

Abenteuer mit Krokel (2/5) Aufgabe Belohnung Fange 3 Pokémon 3 Pokébälle Mache einen Schnappschuss eines wilden Pokémon 300 Sternenstaub Belohnungen Begegnung mit Krokel, 900 EP

Abenteuer mit Krokel (3/5) Aufgabe Belohnung Drehe 50 Pokéstops oder Arenen 20 Himmihbeeren Fange 200 Pokémon 15 Sananabeeren Verschicke 60 Geschenke an Freunde 25 Pokébälle Entwickle ein Krokel 1.000 EP Verdiene an 7 Tagen hintereinander ein Herz mit deinem Kumpel 3.000 Sternenstaub Belohnungen Begegnung, 900 EP

Abenteuer mit Krokel (4/5) Aufgabe Belohnung Folgt.

Abenteuer mit Krokel (5/5) Aufgabe Belohnung Folgt.

---

Abenteuer mit Kwaks (2/5) Aufgabe Belohnung Fange 3 Pokémon 3 Pokébälle Mache einen Schnappschuss eines wilden Pokémon 300 Sternenstaub Belohnungen Begegnung mit Kwaks, 900 EP

Abenteuer mit Kwaks (3/5) Aufgabe Belohnung Drehe 50 Pokéstops oder Arenen 20 Himmihbeeren Fange 200 Pokémon 15 Sananabeeren Verschicke 60 Geschenke an Freunde 25 Pokébälle Entwickle ein Kwaks 1.000 EP Verdiene an 7 Tagen hintereinander ein Herz mit deinem Kumpel 3.000 Sternenstaub Belohnungen Begegnung, 900 EP

Abenteuer mit Kwaks (4/5) Aufgabe Belohnung Folgt.

Abenteuer mit Kwaks (5/5) Aufgabe Belohnung Folgt.

