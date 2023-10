Pokémon Go: Erntefest Event - Welche Pokémon sind neu?

Der Oktober geht mit dem Erntefest in Pokémon Go weiter und ist quasi die Vorstufe zum Halloween-Event, das zum Monatsende folgt. Das Erntefest bringt dabei auch neue Pokémon mit sich!

Das Erntefest-Event beginnt am Donnerstag, den 12. Oktober 2023, um 10 Uhr und endet am Dienstag, den 17. Oktober 2023, um 20 Uhr.

In unserem Guide lest ihr, was euch alles beim Erntefest in Pokémon Go erwartet.

Pokémon Go: Erntefest Inhalt:

Erntefest: Welche Pokémon kann ich fangen?

Zum Erntefest in Pokémon Go gehört auch das Debüt neuer Pokémon. Neu im Spiel ist Olini, das zugleich auch seine beiden Entwicklungen Olivinio und Olithena im Gepäck hat.

Mehr zu Olini erfahrt ihr hier: Pokémon Go: Olini - 100 % IV und wie Shiny Olivinio und Olithena aussehen

Erntefest – Wilde Pokémon

Die folgenden Pokémon tauchen während des Erntefest-Events häufiger in der Wildnis auf:

Knofensa*

Owei*

Sonnkern*

Waumpel*

Wadribie*

Strawickl

Waumboll*

Lilminip*

Flabébé (Rotblütler) - Europa, Naher Osten und Afrika

Flabébé (Blaublütler) - Region Asien-Pazifik

Flabébé (Gelbblütler) - Amerikanischer Kontinent

Irrbis*

Frubberl

Olini

Erntefest – Pokémon in Feldforschungen

Bei Feldforschungen könnt ihr je nach Aufgabe mit Begegnungen belohnt werden, die zu diesen Pokémon führen:

Burmy (Pflanzenumhang)*

Burmy (Sandumhang)*

Burmy (Lumpenumhang)*

Irrbis*

Olini

Das Erntefest bringt neue Pokémon mit sich.

Erntefest: Welche Boni gibt es?

Während des Erntefest-Events in Pokémon Go sind verschiedene Boni aktiv:

Unter anderem laufen Moos-Lockmodule zwei Stunden lang und es besteht mit ihnen eine höhere Wahrscheinlichkeit, Irrbis anzulocken.

Ebenso erhaltet ihr zusätzliche Irrbis-Bonbons, wenn ihr Irrbis fangt und könnt mit Olini, Irrbis und Pumpdjinn an Pokéstop-Showcases teilnehmen.

Und auch eine neue Sammler-Herausforderung ist mit dabei, die euch mit EP, Sternenstaub und Moos-Lockmodulen belohnt.

