Pokémon Go: Nur heute Fangkunst-Event, darum solltest du es nicht verpassen!

Am heutigen Tag könnt ihr eure Fähigkeiten beim Fangen unter Beweis stellen, denn in Pokémon Go findet das Event Fangkunst: Eis statt. Dabei rücken besonders drei Eis-Pokémon in den Fokus.

Das Event beginnt am Samstag, den 9. Dezember 2023, um 10 Uhr und endet am selben Tag um 20 Uhr.

In unserem Guide lest ihr alles, was ihr zum Event Fangkunst: Eis in Pokémon Go wissen müsst.

Pokémon Go: Fangkunst Eis Inhalt:

Fangkunst Eis: Welche Pokémon kann ich fangen?

Neue Pokémon geben beim Fangkunst-Eis-Event nicht ihr Debüt, aber ihr habt bei allen, die ihr heute vermehrt fangen könnt, eine höhere Shiny-Chance.

Fangkunst Eis – Wilde Pokémon

Während des Events tauchen folgende Pokémon häufiger in der Wildnis auf:

Schneppke*

Arktip*

Fangkunst Eis– Feldforschungsaufgaben

Für den Abschluss spezieller Feldforschungsaufgaben warten während des Event-Zeitraums Begegnungen mit diesen Pokémon auf euch:

Frigometri*

Heute könnt ihr mehr Shinys fangen.

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, ein schillerndes Exemplar zu erhalten.

Fangkunst Eis: Welche Boni gibt es?

Wie bereits erwähnt, besteht bei den Pokémon Schneppke, Frigometri und Arktip eine höhere Shiny-Chance während des gesamten Events.

Des Weiteren erhaltet ihr doppelt so viele EP, wenn ihr Pokémon mit einem guten, großartigen oder fabelhaften Wurf fangt.

Fangkunst Eis: Aufgaben und Belohnungen der befristeten Forschung

Das Fangkunst-Eis-Event wird von zwei befristeten Forschungen begleitet. Eine ist kostenlos für alle verfügbar, die andere kostet euch Geld (2 bis 3 Euro).

Die befristete Forschung, die ihr kauft, ist mit der kostenlosen befristeten Forschung identisch, ihr könnt sie dadurch also effektiv zweimal absolvieren.

Hier alle Details:

