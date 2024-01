Pokémon Go Feenhafte Träume: Diese Boni bringen euch weiter

Feenhafte Träume heißt das neueste Event in Pokémon Go. Anhand des Namens könnt ihr euch schon denken, welche Pokémon dabei im Mittelpunkt des Geschehens stehen!

Das Event beginnt beginnt am Samstag, den 13. Januar 2024, um 10 Uhr und endet am Dienstag, den 16. Januar 2024, um 20 Uhr.

Nachfolgend verraten wir euch in unserem Guide, was ihr über das Event Feenhafte Träume in Pokémon Go wissen müsst.

Pokémon Go: Feenhafte Träume Inhalt:

Feenhafte Träume: Welche Pokémon kann ich fangen?

Komplett neue Pokémon gibt es bei diesem Event nicht. Ihr habt allerdings erstmals die Chance, einem schillernden Wommel zu begegnen.

Feenhafte Träume – Wilde Pokémon

Während des Events tauchen folgende Pokémon häufiger in der Wildnis auf:

Piepi*

Pummeluff*

Marill*

Snubbull*

Waumboll*

Flabébé (Rotblütler) - Europa, Naher Osten und Afrika

Flabébé (Blaublütler) - Region Asien-Pazifik

Flabébé (Gelbblütler) - Amerikanischer Kontinent

Parfi*

Flauschling*

Dedenne*

Wommel*

Bubungus*

Togetic*

Flabébé (Weißblütler)

Flabébé (Orangeblütler)

Feenhafte Träume – Eier

Aus 7-km-Eiern können während des Events diese Pokémon schlüpfen:

Togepi*

Parfi*

Flauschling*

Wommel*

Bei Wommel, die ihr während des Events ausbrütet, besteht eine höhere Chance auf ein schillerndes Exemplar als bei wilden Wommel.

Feenhafte Träume – Feldforschungsaufgaben

Für den Abschluss spezieller Feldforschungsaufgaben warten während des Event-Zeitraums Begegnungen mit diesen Pokémon auf euch:

Alola-Vulpix*

Parfi*

Flauschling*

Wommel*

Flunkifer*

Rocara

Bei bestimmten Aufgaben erhaltet ihr außerdem Mega-Energie für Mega-Guardevoir und Mega-Altaria als Belohnung.

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, ein schillerndes Exemplar zu erhalten.

Einige der Pokémon, denen ihr beim Event Feenhafte Träume begegnet.

Feenhafte Träume: Welche Boni gibt es?

Wenn ihr Sternenstaub braucht, solltet ihr während dieses Events aktiv sind. Einerseits gibt es nämlich doppelten Fang-Sternenstaub.

Hinzu kommt dann noch doppelter Schlüpf-Sternenstaub für ausgebrütete Eier.

Feenhafte Träume: Sammler-Herausforderungen

Feenhafte Träume bringt neue Sammler-Herausforderungen mit sich. Schließt ihr die Herausforderungen ab, könnt ihr einem Rocara begegnen sowie EP und Sternenstaub sammeln.

Details folgen.

Feenhafte Träume: Befristete Forschung

Für rund zwei Euro bekommt ihr im In-Game-Shop eine befristete Forschung zum Event. Als Belohnungen erwarten euch unter anderem zwei Premium-Kampf-Pässe, EP, Sternenstaub und zwei Sternenstücke.

Ihr müsst diese Forschung bis zum 16. Januar 2024 um 20 Uhr abschließen, um alle Belohnungen zu erhalten.

Details folgen.

