Pokémon Go Fest 2023 - Alle Infos, Habitaten, Zeiten und mehr!

Nach den Vor-Ort-Events rund um die Welt schließt ein globales Pokémon Go Fest 2023 die Go-Fest-Saison im Jahr 2023 in Pokémon Go ab. Wie ihr es vom Go Fest kennt, gibt es viele Pokémon zu fangen!

Das Pokémon Go Fest 2023 findet am Samstag, den 26. August 2023 und am Sonntag, den 27. August 2023, jeweils im Zeitraum von 10 bis 18 Uhr statt.

Unser Guide verrät euch alles, was ihr über das Pokémon Go Fest 2023 in Pokémon Go wissen müsst!

Inhalt:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Pokémon Go Fest 2023: Zu welchen Zeiten sind welche Habitate aktiv?

Beim Pokémon Go Fest 2023 gibt es vier verschiedene Habitate, die zu verschiedenen Zeiten im Spiel aktiv sind. Ihr kennt das bereits von früheren Go-Fest-Events.

Jedes Habitat taucht zweimal am Tag auf und ist damit insgesamt zwei Stunden lang verfügbar. Mit einem Ticket bekommt ihr obendrein Zugriff auf mehrere Sammler-Herausforderungen, die sich thematisch mit diesen Habitaten befassen.

Je nach Habitat tauchen unterschiedliche Pokémon auf. An Tag zwei des Events tauchen diese Pokémon allesamt weiterhin auf, aber nicht mehr zu bestimmten Stunden. Folgende Habitate gibt es: Quartz-Terrarium, Pyrit-Sande, Malachit-Wildnis und Aquamarin-Küste.

Als Ticketinhaber habt ihr zudem noch besondere Begegnungen, wenn ihr einen Rauch aktiviert.

Pokémon Go Fest 2023: Habitat-Zeitplan

Am Samstag, also am ersten Event-Tag, sind die Habitate zu den folgenden Zeiten aktiv:

10 bis 11 Uhr - Quartz-Terrarium

- Quartz-Terrarium 11 bis 12 Uhr - Pyrit-Sande

- Pyrit-Sande 12 bis 13 Uhr - Malachit-Wildnis

- Malachit-Wildnis 13 bis 14 Uhr - Aquamarin-Küste

- Aquamarin-Küste 14 bis 15 Uhr - Quartz-Terrarium

- Quartz-Terrarium 15 bis 16 Uhr - Pyrit-Sande

- Pyrit-Sande 16 bis 17 Uhr - Malachit-Wildnis

- Malachit-Wildnis 17 bis 18 Uhr - Aquamarin-Küste

Pokémon Go Fest 2023: Welche Pokémon kann ich in den Habitaten fangen?

Wie erwähnt, gibt es in den Habitaten unterschiedliche Pokémon, die ihr fangen könnt.

Und das sind folgende:

Pokémon Go Fest 2023: Quartz-Terrarium Pokémon

Pikachu mit Quarz-Krone*

Piepi*

Schlurp*

Skaraborn*

Miltank*

Waumpel*

Flurmel*

Eneco*

Liebiskus*

Schalellos (Östliches Meer)*

Haspiror*

Ohrdoch*

Tarnpignon*

Bubungus

Pokémon Go Fest 2023: Pyrit-Sande Pokémon

Pikachu mit Pyrit-Krone*

Sandan*

Alola-Digda*

Enton*

Girafarig*

Pottrott*

Knacklion*

Kaumalat*

Hippopotas*

Praktibalk*

Wattzapf*

Bithora*

Eguana*

Mabula

Pokémon Go Fest 2023: Malachit-Wildnis Pokémon

Raupy*

Pikachu mit Malachit-Krone*

Knofensa*

Sichlor*

Relaxo mit Cowboyhut*

Webarak*

Remoraid*

Roselia*

Shnebedeck*

Waumboll*

Kastadur*

Flunschlik*

Imantis

Kommandutan*

Pokémon Go Fest 2023: Aquamarin-Küste Pokémon

Pikachu mit Aquamarin-Krone*

Seeper*

Lapras*

Marill*

Woingenau*

Kanivanha*

Schmerbe*

Kindwurm*

Tanhel*

Schalellos (Westliches Meer)*

Fleknoil*

Schallquap*

Viscora*

Garstella

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

Es gibt eine Menge Pokémon beim Go Fest 2023 zu fangen.

Pokémon Go Fest 2023: Welche Raids finden statt?

So sehen eure besonderen Raid-Gegner während des Pokémon Go Fest 2023 aus:

Raid-Stufe Pokémon Stufe 1 Pikachu mit Quarz-Krone*

Pikachu mit Pyrit-Krone*

Pikachu mit Malachit-Krone*

Pikachu mit Aquamarin-Krone*

Viscora* Stufe 2 Rocara Stufe 3 Relaxo mit Cowboyhut* Proto-Raids Proto-Kyogre*

Proto-Groudon*

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

Pokémon Go Fest 2023: Welche Boni gibt es?

Für alle Spielerinnen und Spieler sind diese Boni aktiv:

Im Event-Zeitraum laufen Lockmodule eine Stunde lang .

. Bei Raid-Kämpfen mit Freunden richtet ihr doppelten Bonusschaden an.

an. Es gibt Feldforschungen zu den verschiedenen Habitaten .

. Vom 26. August 2023 um 0 Uhr bis zum 27. August 2023 um 23:59 Uhr wird das Fern-Raid-Limit auf 20 Stück pro Tag erhöht .

. Macht Schnappschüsse, um weitere Pokémon anzulocken.

Pokémon Go Fest 2023: Exklusive Attacken

Für verschiedene Pokémon könnt ihr euch beim Go Fest 2023 noch exklusive Attacken sichern. Hier ein Überblick:

Pokémon Gelernte Attacke Safcon zu Smettbo entwickeln Sofort-Attacke Käferbiss Sandan zu Sandamer entwickeln Lade-Attacke Nachthieb Piepi zu Pixi entwickeln Sofort-Attacke Pfund Vibrava zu Libelldra entwickeln Lade-Attacke Erdkräfte Draschel zu Brutalanda entwickeln Lade-Attacke Wutanfall Metang zu Metagross entwickeln Lade-Attacke Sternenhieb Roselia zu Roserade entwickeln Sofort-Attacke Kugelsaat

Feuer-Lade-Attacke Meteorologe Schlurp zu Schlurplek entwickeln Lade-Attacke Bodyslam

Pokémon Go Fest 2023: Exklusive Pokémon und Boni für Ticketinhaber

Mit einem Ticket erscheinen noch zusätzlich exklusive Pokémon für euch, wenn ihr einen Rauch einsetzt. Erstmals könnt ihr mit Glück auch ein schillerndes Icognito M fangen.

Alle exklusiven Pokémon nach Habitat in der Übersicht:

Pokémon Go Fest 2023: Quartz-Terrarium Pokémon für Ticketinhaber

Hisui-Fukano

Icognito A*

Icognito D*

Icognito I*

Icognito M*

Icognito N*

Icognito O*

Pokémon Go Fest 2023: Pyrit-Sande Pokémon für Ticketinhaber

Gladiantri*

Icognito A*

Icognito D*

Icognito I*

Icognito M*

Icognito N*

Icognito O*

Pokémon Go Fest 2023: Malachit-Wildnis Pokémon für Ticketinhaber

Venuflibis

Icognito A*

Icognito D*

Icognito I*

Icognito M*

Icognito N*

Icognito O*

Pokémon Go Fest 2023: Aquamarin-Küste Pokémon für Ticketinhaber

Pachirisu

Icognito A*

Icognito D*

Icognito I*

Icognito M*

Icognito N*

Icognito O*

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

Pokémon Go Fest 2023: Boni für Ticketinhaber

Ticketinhaber bekommen außerdem noch exklusive Boni:

Es besteht eine erhöhte Chance, schillernde Pokémon zu fangen .

. Es sind bis zu 6 Spezialtausche pro Tag möglich.

möglich. Ihr könnt Sammler-Herausforderungen zu den Habitaten abschließen.

abschließen. Von Arenen erhaltet ihr bis zu 9 zusätzliche kostenlose Raid-Pässe .

. Ihr könnt besondere 7-km-Eier bekommen.

Pokémon Go Fest 2023: Aufgaben und Belohnungen der Spezialforschung

Ticketinhaber erhaltet zum Go Fest 2023 eine Spezialforschung. Was ihr dafür tun müsst und bekommt, lest ihr nachfolgend:

Go Fest 2023: Faszinierende Facetten (1/6) Aufgabe Belohnung Drehe 3 Pokéstops oder Arenen 2x Rauch Verwende 1 Rauch 23 Pokébälle Fange 10 Pokémon 3 Nanabbeeren Belohnungen 3 Himmihbeeren, 2 Lockmodule, 3 Sananabeeren

Go Fest 2023: Faszinierende Facetten (2/6) Aufgabe Belohnung Schließe 3 Feldforschungsaufgaben ab Begegnung mit Wattzapf Verwende 5 Beeren beim Fangen von Pokémon 2 Brutmaschinen Fange 10 verschiedene Arten von Pokémon Begegnung mit Kommandutan Belohnungen 2.023 EP, 2 Knursp, 2.023 Sternenstaub

Go Fest 2023: Faszinierende Facetten (3/6) Aufgabe Belohnung Brüte 2 Eier aus 2 Glückseier Drehe 5 Pokéstops oder Arenen Begegnung mit Schalellos Verdiene 1 Bonbons beim Spazieren mit deinem Kumpel Begegnung mit Schalellos Belohnungen 2.023 EP, Begegnung mit Rocara, 2.023 Sternenstaub

Go Fest 2023: Faszinierende Facetten (4/6) Aufgabe Belohnung Fange 10 Pokémon 2 Sternenstücke Verdiene 7.190 Sternenstaub 1 silberne Sananabeere Entwickle 3 Pokémon Begegnung mit Hisui-Fukano Belohnungen 2.023 EP, Begegnung mit Diancie, 25 Diancie-Bonbons (wenn ihr Diancie bereits habt), 2.023 Sternenstaub

Go Fest 2023: Faszinierende Facetten (5/6) Aufgabe Belohnung Verdiene 7.190 EP 3 Sonderbonbons Verwendet 10 Power-ups bei Pokémon vom Typ Fee 3 Sonderbonbons Verwendet 10 Power-ups bei Pokémon vom Typ Gestein 3 Sonderbonbons Belohnungen 2.023 EP, 300 Diancie Mega-Energie, Diancie-T-Shirt, 25 Diancie-Bonbons (wenn ihr das T-Shirt bereits habt)

Go Fest 2023: Faszinierende Facetten (6/6) Aufgabe Belohnung Belohnung abholen 2.023 EP Belohnung abholen 2.023 Sternenstaub Belohnung abholen 2.023 EP Belohnungen 1 Avatar-Pose, 25 Diancie-Bonbons (wenn ihr die Pose bereits habt), 25 Diancie-Sticker, 100 Diancie Mega-Energie

Pokémon Go Fest 2023: Aufgaben und Belohnungen der Sammler-Herausforderungen

Im Anschluss lest ihr, was ihr als Ticketinhaber für die Sammler-Herausforderungen tun müsst und dafür bekommt:

Sammler-Herausforderung: Quarz-Terrarium Aufgabe Belohnung Fange ein Bubungus

Fange ein Pikachu

Fange ein Schlurp

Fange ein Liebiskus

Fange ein Ohrdoch

Fange ein Waumpel

Fange ein Piepi

Fange ein Haspiror

Fange ein Miltank

Fange ein Flurmel

Fange ein Eneco 2.023 Sternenstaub

Begegnung mit Skaraborn

1 Rauch

Sammler-Herausforderung: Pyrit-Sande Aufgabe Belohnung Fange ein Mabula

Fange ein Pikachu

Fange ein Alola-Digda

Fange ein Hippopotas

Fange ein Eguana

Fange ein Enton

Fange ein Bithora

Fange ein Pottrott

Fange ein Girafarig

Fange ein Knacklion

Fange ein Sandan 2.023 Sternenstaub, Begegnung mit Kaumalat

1 Rauch

Sammler-Herausforderung: Malachit-Wildnis Aufgabe Belohnung Fange ein Imantis

Fange ein Pikachu

Fange ein Waumboll

Fange ein Remoraid

Fange ein Webarak

Fange ein Knofensa

Fange ein Shnebedeck

Fange ein Kastadur

Fange ein Sichlor

Fange ein Raupy

Fange ein Roselia 2.023 Sternenstaub, Begegnung mit Relaxo, 1 Rauch

Sammler-Herausforderung: Aquamarin-Küste Aufgabe Belohnung Fange ein Garstella

Fange ein Pikachu

Fange ein Schallquap

Fange ein Tanhel

Fange ein Schmerbe

Fange ein Woingenau

Fange ein Seeper

Fange ein Kindwurm

Fange ein Kanivanha

Fange ein Marill

Fange ein Fleknoil 2.023 Sternenstaub, Begegnung mit Viscora, 1 Rauch

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Go:

Übersicht aller Tipps zu Pokémon Go Raid und Ex-Raids

Eine Tabelle mit Stärken und Schwächen aller Pokémon in Pokémon Go

Aktuelle Promo-Codes in Pokémon Go

Evoli-Entwicklung und Namenstricks in Pokémon Go