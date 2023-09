Pokémon Go: Forschungstag mit Myrapla - Das müsst ihr wissen!

Das Unkraut-Pokémon Myrapla steht beim heutigen Forschungstag mit Myrapla in Pokémon Go im Mittelpunkt des Geschehens. Zumindest für ein paar Stunden.

Der Forschungstag mit Myrapla beginnt am Sonntag, den 17. September 2023, um 14 Uhr und endet auch schon wieder um 17 Uhr.

In unserem Guide zeigen wir euch, was ihr über das heutige Event in Pokémon Go wissen solltet.

Inhalt:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Forschungstag mit Myrapla: Welche Pokémon kann ich fangen?

Das Pokémon des Tages ist natürlich Myrapla. Dreht ihr im Event-Zeitraum an Fotoscheiben von Pokéstops, könnt ihr Feldforschungsaufgaben erhalten, für deren Abschluss ihr eine Begegnung mit Myrapla bekommt.

Forschungstag mit Myrapla – Wilde Pokémon

Während ihr euch Forschungsaufgaben mit Myrapla abholen könnt, begegnet ihr diesen Pokémon verstärkt in der Wildnis:

Paras*

Bluzuk*

Knofensa*

Knilz*

Roselia*

Tuska*

Tarnpignon*

Frubberl

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

Myrapla bekommt seinen eigenen Forschungstag.

Forschungstag mit Myrapla: Welche Boni gibt es?

Mehrere verschiedene Boni sind beim Forschungstag mit Myrapla in Pokémon Go aktiv.

Unter anderem besteht etwa eine erhöhte Chance auf schillernde Myrapla im Event-Zeitraum. Ebenso können wilde Myrapla einen Sonnenstein bei sich tragen.

Des Weiteren bekommt ihr doppelten Fang-Sternenstaub und es besteht eine erhöhte Chance auf Begegnungen mit XXS- und XXL-Myrapla.

Zu guter Letzt finden noch Pokéstop-Showcases mit Myrapla an ausgewählten Pokéstops statt.

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Go:

Übersicht aller Tipps zu Pokémon Go Raid und Ex-Raids

Eine Tabelle mit Stärken und Schwächen aller Pokémon in Pokémon Go

Aktuelle Promo-Codes in Pokémon Go

Evoli-Entwicklung und Namenstricks in Pokémon Go