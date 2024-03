Pokémon Go: Heute Forschungstag unter Strom - Was ist das für ein Event?

Heute findet ein neuer Forschungstag in Pokémon Go statt. Beim Forschungstag unter Strom stehen erwartungsgemäß Elektro-Pokémon im Fokus des Geschehens.

Der Forschungstag unter Strom findet am Sonntag, den 3. März 2024, im Zeitraum von 14 bis 17 Uhr statt. Also eigentlich kein ganzer Forschungstag, mehr ein paar Forschungsstunden. Aber egal.

Nachfolgend verraten wir euch in unserem Guide, was ihr über dieses Event in Pokémon Go wissen müsst.

Pokémon Go: Forschungstag unter Strom Inhalt:

Forschungstag unter Strom: Welche Pokémon kann ich fangen?

Allzu ausufernd fällt der Forschungstag unter Strom nicht aus, aber es gibt ein paar verschiedene Pokémon, die ihr heute fangen könnt.

Forschungstag unter Strom – Besondere Pokémon

Dreht ihr an Pokéstops während des Events, erhaltet ihr besondere Event-Feldforschungsaufgaben. Als Belohnung könnt ihr diesen Pokémon begegnen:

Lampi*

Frizelbliz*

Elezeba*

Wattzapf*

Eguana*

Forschungstag unter Strom – Wilde Pokémon

Pikachu*

Voltobal*

Plusle*

Minun*

Emolga

Pamo

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, ein schillerndes Exemplar zu erhalten.

Zurück zum Pokémon Go: Forschungstag unter Strom Inhaltsverzeichnis

Forschungstag unter Strom: Welche Boni gibt es?

Beim Forschungstag unter Strom besteht bei den besonderen Pokémon, die oben erwähnt werden, eine höhere Chance auf ein schillerndes Exemplar.

Ansonsten gibt es beim Event heute leider keine weiteren Boni.

Zurück zum Pokémon Go: Forschungstag unter Strom Inhaltsverzeichnis

Forschungstag unter Strom: Befristete Forschung

Ihr könnt euch passend zum Event für rund zwei Eure eine befristete Forschung kaufen. Dabei gilt es, verschiedene Feldforschungsaufgaben zu lösen, damit ihr mehr besonderen Pokémon eurer Wahl begegnen könnt.

Das können Lampi*, Frizelbliz*, Elezeba*, Wattzapf* und Eguana* sein. Dabei besteht die gleiche Wahrscheinlichkeit auf ein schillerndes Exemplar wie bei den Pokémon der Event-Feldforschungen.

Bedenkt nur, dass ihr die Aufgaben bis zum 3. März 2024 um 17 Uhr abgeschlossen und die Belohnungen abgeholt haben müsst.

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, ein schillerndes Exemplar zu erhalten.

Zurück zum Pokémon Go Tour Sinnoh Inhaltsverzeichnis

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Go:

Übersicht aller Tipps zu Pokémon Go Raid und Ex-Raids

Eine Tabelle mit Stärken und Schwächen aller Pokémon in Pokémon Go

Aktuelle Promo-Codes in Pokémon Go

Evoli-Entwicklung und Namenstricks in Pokémon Go