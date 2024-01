Pokémon Go Gestohlene Schätze: Holt euch jetzt diese 2 neuen Pokémon!

Team Go Rocket meldet sich mit dem Event Gestohlene Schätze in Pokémon Go zurück und hat unter anderem brandneue Crypto-Pokémon im Gepäck!

Das neue Event beginnt am Samstag, den 27. Januar 2024, um 0 Uhr und endet am Donnerstag, den 1. Februar 2024, um 23:59 Uhr.

Nachfolgend verraten wir euch in unserem Guide, was ihr über das Event Gestohlene Schätze in Pokémon Go wissen müsst.

Gestohlene Schätze: Welche Pokémon kann ich fangen?

Zwei Pokémon gegen während dieses Events ihr Debüt im Spiel. Einerseits könnt ihr Knattox bekommen und andererseits auch dessen Entwicklung Knattatox.

Gestohlene Schätze – Neue Crypto-Pokémon

Mit dem Start dieses Events könnt ihr neuen Crypto-Pokémon begegnen:

Crypto-Krebscorps

Crypto-Schneppke

Crypto-Panflam

Crypto-Plinfa

Crypto-Glibunkel

Crypto-Lithomith

Crypto-Kastadur

Gestohlene Schätze – Eier

Aus 12-km-Eiern können während des Events diese Pokémon schlüpfen (zusätzlich zu denen, die ihr regulär aus diesen Eiern bekommt):

Knattox

Gestohlene Schätze – Feldforschungsaufgaben

Für den Abschluss spezieller Feldforschungsaufgaben warten während des Event-Zeitraums Begegnungen mit diesen Pokémon auf euch:

Rettan*

Zubat*

Smogon*

Paldea-Felino*

Hisui-Baldorfish

Fiffyen*

Zobiris*

Glibunkel*

Zurrokex*

Garstella

Knirfish

Micrick

Außerdem könnt ihr auch noch Mysteriöse Teile, Lade-TMs und Sofort-TMs als Belohnungen erhalten.

Gestohlene Schätze – Raids

Diesen Pokémon begegnet ihr in Event-Zeitraum in Raids:

Stufe Pokémon Stufe 1 Alola-Rattfratz*

Alola-Mauzi*

Alola-Sleima*

Galar-Zigzachs* Stufe 3 Smogmog

Galar-Smogmog*

Despotar*

Adebom*

Gestohlene Schätze – Crypto-Raids

Stufe Pokémon Stufe 1 Crypto-Alola-Sandan

Crypto-Kramurx*

Crypto-Tannza*

Crypto-Glibunkel Stufe 3 Crypto-Sichlor*

Crypto-Panzaeron

Crypto-Golbit Stufe 5 Crypto-Ho-Oh*

(27. Januar 2024, 6 Uhr, bis 28. Januar 2024, 22 Uhr)

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, ein schillerndes Exemplar zu erhalten.

Team Go Rocket rückt wieder in den Mittelpunkt.

Gestohlene Schätze: Welche Boni gibt es?

Während dieses Events taucht Team Go Rocket häufiger bei Pokéstops und in Ballons auf.

Des Weiteren könnt ihr eine Lade-TM verwenden, damit Crypto-Pokémon die Lade-Attacke "Frustration" vergessen.

Gestohlene Schätze: Befristete Forschung

Für um die 5 Euro erhaltet ihr eine zusätzliche kostenpflichtige befristete Forschung zum Event im In-Game-Shop des Spiels. Dabei könnt ihr Sternenstaub, EP, einen Rauch, eine Brutmaschine, drei Silberne Sananabeeren, Begegnungen mit Event-Pokémon und eine Event-Avatarpose als Belohnungen erhalten.

Ihr müsst diese Forschung bis zum 1. Februar 2024 um 23:59 Uhr abschließen, um alle Belohnungen zu erhalten.

