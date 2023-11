Pokémon Go: Heute Raid-Tag mit Mega-Knakrack - Das müsst ihr wissen

Am heutigen Raid-Tag mit Mega-Knakrack in Pokémon Go feiert Mega-Knakrack gleichzeitig auch sein Debüt im Spiel. Eine weitere Mega-Entwicklung, die ihr bekämpfen und mit ausreichend Mega-Energie selbst auslösen könnt.

Der Raid-Tag mit Mega-Knakrack findet am Samstag, den 11. November 2023, im Zeitraum von 14 bis 17 Uhr statt.

Nachfolgend verraten wir euch in unserem Guide alles, was ihr zum Raid-Tag mit Mega-Knakrack in Pokémon Go.

Pokémon Go: Raid-Tag mit Mega-Knakrack Inhalt:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Raid-Tag mit Mega-Knakrack: Welche Pokémon kann ich fangen?

Wie erwähnt, feiert Mega-Knakrack mit dem Event sein Debüt im Spiel. Wenn ihr Glück habt, fangt ihr bei einem Raid gegen das Pokémon auch ein schillerndes Knakrack.

Mehr dazu, wie ihr Mega-Knakrack effektiv bekämpft, erfahrt ihr hier: Pokémon Go: Mega Knakrack besiegen - Die besten Konter.

Abseits dessen stehen heute keine besonderen Pokémon im Fokus. Es geht ausschließlich um Raid-Kämpfe gegen Mega-Knakrack.

Mega-Knakrack feiert sein Debüt in Pokémon Go.

Zurück zum Pokémon Go: Raid-Tag mit Mega-Knakrack Inhaltsverzeichnis

Raid-Tag mit Mega-Knakrack: Welche Boni gibt es?

Nicht nur im Event-Zeitraum, sondern den ganzen Tag lang (Samstag, 11. November 2023, 0 bis 23:59 Uhr) wird das Fern-Raid-Limit auf zehn erhöht.

Indes erhaltet ihr bis zu fünf kostenlose Raid-Pässe, wenn ihr Fotoscheiben von Arenen im Event-Zeitraum dreht.

Obendrein besteht noch eine erhöhte Chance, einem schillernden Knakrack in Mega-Raids zu begegnen.

Zurück zum Pokémon Go: Raid-Tag mit Mega-Knakrack Inhaltsverzeichnis

Raid-Tag mit Mega-Knakrack: Lohnt sich das Event-Ticket?

Für rund 6 Euro könnt ihr euch für den heutigen Tag ein besonderes Event-Ticket kaufen. Dieses gewährt euch mehrere Boni, die im Zeitraum von 14 bis 22 Uhr aktiv sind.

Und das sind folgende:

Ihr erhaltet acht zusätzliche Raid-Pässe für das Drehen der Fotoscheiben von Arenen ( insgesamt 14 an diesem Tag ).

( ). Es besteht eine erhöhte Chance auf XL-Sonderbonbons für Raid-Kämpfe .

. Ihr bekommt 50 % mehr EP für Raid-Kämpfe sowie doppelt so viel Sternenstaub für Raid-Kämpfe.

Also keine zusätzlichen Pokémon-Begegnungen, Avatar-Items oder sonstige Dinge, nur ein paar zusätzliche Boni. Ob euch das die paar Euro wert ist, müsst ihr selbst entscheiden.

Zurück zum Pokémon Go: Raid-Tag mit Mega-Knakrack Inhaltsverzeichnis

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Go:

Übersicht aller Tipps zu Pokémon Go Raid und Ex-Raids

Eine Tabelle mit Stärken und Schwächen aller Pokémon in Pokémon Go

Aktuelle Promo-Codes in Pokémon Go

Evoli-Entwicklung und Namenstricks in Pokémon Go