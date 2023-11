Pokémon Go: Mega Knakrack besiegen - Die besten Konter

Zu den neuesten Mega-Entwicklungen in Pokémon Go gehört Mega-Knakrack. Wie ihr es von den anderen Mega-Pokémon kennt, könnt ihr das Pokémon in Raids bekämpfen, Mega-Energie sammeln und somit schließlich selbst die Entwicklung auslösen. Mit Glück findet ihr bei den Kämpfen auch ein schillerndes Knakrack.

In unserem Guide zeigen wir euch die besten Konter gegen Mega-Knakrack in Pokémon Go, die euch dabei helfen, das Pokémon zu besiegen.

Pokémon Go: Mega-Knakrack Raid-Guide Inhalt:

Wie besiege ich Mega-Knakrack?

Wenn ihr Mega-Knakrack in Pokémon Go besiegen möchtet, helfen euch diese Pokémon dabei:

Mega-Knakrack Typ: Drache, Boden Mega-Knakrack ist schwach gegen: Fee, Eis, Drache

Was ist der beste Konter gegen Mega-Knakrack in Pokémon Go? Derzeit ist Crypto-Mamutel mit den Attacken Pulverschnee und Lawine der beste Konter gegen Mega-Knakrack.

Weitere effektive Konter gegen Mega-Knakrack:

Pokémon Attacken Galar-Flampivian Eiszahn und Lawine Snibunna Eissplitter und Lawine Espinodon Eiszahn und Lawine Glaziola Eisesodem und Lawine Mewtu Psychoklinge und Eisstrahl Kyurem Feuerodem und Eiszeit Arktilas Eiszahn und Lawine Arktos Eisesodem und Eisstrahl Mega-Guardevoir Charme und Dreifach-Axel Mega-Rayquaza Drachenrute und Breitseite Mega-Rexblisar Pulverschnee und Meteorologe Crypto-Mewtu Psychoklinge und Eisstrahl Crypto-Snibunna Eissplitter und Lawine Crypto-Arktos Eisesodem und Eisstrahl Crypto-Walraisa Eisesodem und Eisspeer Crypto-Lapras Eisesodem und Eisstrahl

Shiny Knakrack und Shiny Mega-Knakrack.

Wie viele WP hat Mega-Knakrack in Pokémon Go?

Mit diesen WP-Werten könnt ihr bei Mega-Knakrack in Pokémon Go rechnen:

Raid-Boss-WP - 51.700 WP

51.700 WP Maximale WP beim Fangen von Mega-Knakrack - 3.099 WP

3.099 WP Maximale WP beim Fangen von Mega-Knakrack mit Wetterverstärkung (Windig, Sonnig) - 3.874 WP

Welche Attacken hat Mega-Knakrack in Pokémon Go?

Diese Attacken beherrscht Mega-Knakrack in Pokémon Go:

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Drachenrute (Drache)

Lehmschuss (Boden) Lade-Attacken Feuersturm (Feuer)

Erdbeben (Boden)

Wutanfall (Drache)

Sandgrab (Boden)

Was wir über Knakrack wissen

Wenn Knakrack schnell nach vorne stürmt, erzeugt es mit seinen Flügeln Klingen aus Wind, die sogar in der Nähe stehende Bäume fällen. Die Fortsätze an seinem Kopf dienen als Sensor, um auch weit entfernte Beute aufzuspüren.

Bei Mega-Knakrack hat der daraus resultierende Energieschub die Flügel und Arme zu Sicheln verschmelzen lassen. Seinem Zorn lässt es freien Lauf und ist wütender und brutaler als normalerweise. Mit seinen sichelartigen Armen zerfetzt es seine Gegner regelrecht.

