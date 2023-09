Pokémon Go: Hyperbonus Paldea - Alle Infos zum neuen Event und den neuen Pokémon!

Direkt an das Paldea-Abenteuer in Pokémon Go knüpft der Hyperbonus: Paldea an. Ein weiteres Event, mit dem noch mehr Palde-Pokémon im Spiel eingeführt werden!

Hyperbonus Paldea beginnt am Sonntag, den 10. September 2023, um 10 Uhr und endet wiederum am Freitag, den 15. September 2023, um 20 Uhr.

Was ihr zum Event und den neuen Pokémon in Pokémon Go wissen müsst, zeigen wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Inhalt:

Hyperbonus Paldea: Welche Pokémon kann ich fangen?

Beim Hyperbonus-Paldea-Event in Pokémon feiern weitere Pokémon aus der Paldea-Region ihr Debüt. Und zwar diese hier:

Micrick

Lextremo

Pamo

Pamamo

Pamomamo

Adebom*

Frospino

Cryospino

Espinodon

Hyperbonus Paldea – Wilde Pokémon

In der Wildnis tauchen während des Events diese Pokémon häufiger auf:

Hoppspross*

Hunduster*

Bamelin*

Dartiri*

Felori

Krokel

Kwaks

Ferkuli*

Micrick

Pamo

Frospino

Hyperbonus Paldea – Pokémon aus 7-km-Eiern

Diese Pokémon könnt ihr ausbrüten, wenn ihr während des Events erhaltene 7-km-Eier ausbrütet:

Felori

Krokel

Kwaks

Ferkuli*

Hyperbonus Paldea – Pokémon in Feldforschungen

Bei Feldforschungen könnt ihr je nach Aufgabe mit Begegnungen belohnt werden, die zu diesen Pokémon führen:

Pamo

Hyperbonus Paldea – Raids

So sehen eure besonderen Raid-Gegner während des Events aus:

Raid-Stufe Pokémon Stufe 1 Icognito A*

Icognito D*

Icognito E*

Icognito L*

Icognito P* Stufe 3 Tortunator*

Axantor*

Adebom* Stufe 5 Katagami (Südhalbkugel)

Kaguron (Nordhalbkugel) Mega Mega-Voltenso*

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

Hyperbonus Paldea: Welche Boni gibt es?

Die folgenden Boni sind während des Hyperbonus-Paldea-Events aktiv:

Gierspenst in der Wanderform erscheint nur bei goldenen Pokéstops, wenn ein Gold-Lockmodul eingesetzt wird. Ihr könnt aber Gierspenst-Münzen finden, wenn ihr goldene Pokéstops dreht.

Goldene Pokéstops erscheinen auch ohne Gold-Lockmodul.

Ihr bekommt vierfache Fang-EP und vierfachen Fang-Sternenstaub.

Bei folgenden Pokémon besteht eine erhöhte Chance, einem schillernden Exemplar zu begegnen:

Hoppspross

Hunduster

Bamelin

Dartiri

Hyperbonus Paldea: Aufgaben und Belohnungen der befristeten Forschungen

Einerseits wird die befristete Forschung mit Ferkuli, die während "Ein Paldea-Abenteuer" gestartet wurde, verlängert. Dafür müsst ihr folgendes tun:

Ferkulis Abenteuer (1/1) Aufgabe Belohnung Fange 9 Pokémon Begegnung mit Ferkuli Fange 1 Pokémon Begegnung mit Ferkuli Fange 5 Pokémon Begegnung mit Ferkuli Verwende 9 Beeren beim Fangen von Pokémon Begegnung mit Ferkuli Verschicke 9 Geschenke an Freunde Begegnung mit Ferkuli Belohnungen Begegnung mit Ferkuli, 900 Sternenstaub, 900 EP

Obendrein ist mit Gir dir 'nen Ruck noch eine kostenpflichtige befristete Forschung für rund 5 Euro verfügbar.

Als Belohnung winkt euch dabei folgendes, ihr müsst die Aufgaben aber bis zum 15. September 2023 um 20 Uhr abschließen und euch die Belohnungen abholen:

Zwei Begegnungen mit Pamo

Pamo-Rucksack

3 Sonderbonbons

1 Brutmaschine

10 Silberne Sananabeeren

921 Sternenstaub

9.210 EP

Gir dir 'nen Ruck (1/1) Aufgabe Belohnung Verschicke 9 Geschenke an Freunde 1 Brutmaschine Gehe 1 km Begegnung mit Pamo Verwende 9 Beeren beim Fangen von Pokémon 10 silberne Sananabeeren Gehe 3 km Begegnung mit Pamo Fange 9 verschiedene Arten von Pokémon 3 Sonderbonbons Belohnungen Pamo-Rucksack, 9.210 EP

