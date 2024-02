Pokémon Go Karneval der Liebe: Hol dir jetzt für kurze Zeit eine seltene Pokémon-Form und ein neues Shiny!

Die Fastnachtszeit ist in vollem Gange und da macht auch Pokémon Go mit. Der Karneval der Liebe steht auf dem Programm und lockt unter anderem mit einer seltenen Pokémon-Form und einem neuen Shiny!

Das Event beginnt am Dienstag, den 13. Februar 2024, um 10 Uhr und endet am Donnerstag, den 15. Februar 2024, um 20 Uhr.

Nachfolgend verraten wir euch in unserem Guide, was ihr über das neue Event in Pokémon Go wissen müsst.

Karneval der Liebe: Welche Pokémon kann ich fangen?

Beim Karneval der Liebe in Pokémon Go könnt ihr unter anderem eine seltene Pokémon-Form erhalten. Ihr habt während des Events die Möglichkeit, ein Coiffwaff von der Zottelform in den Herzchenschnitt zu verwandeln.

Wählt dazu einfach ein gewünschtes Coiffwaff aus und klickt auf "Form ändern". Ihr braucht dann noch 25 Bonbons und 10.000 Sternenstaub.

Des Weiteren könnt ihr erstmals einem schillernden Choreogel begegnen!

Karneval der Liebe – Wilde Pokémon

Während des Events tauchen folgende Pokémon häufiger in der Wildnis auf:

Snubbull*

Eneco*

Liebiskus*

Flabébé (Rotblütler)

Flabébé (Blaublütler)

Flabébé (Gelbblütler)

Coiffwaff*

Choreogel (Flamenco-Stil)*

Choreogel (Cheerleading-Stil)*

Choreogel (Hula-Stil)*

Choreogel (Buyo-Stil)*

Velursi*

Kwaks

Roselia*

Flabébé (Weißblütler)

Flabébé (Orangeblütler)

Hier sind die jeweiligen Varianten von Choreogel und Flabébé zu finden:

Choreogel (Flamenco-Stil): Europa, Naher Osten und Afrika

Choregel (Cheerleading-Stil): amerikanischer Kontinent

Choreogel (Hula-Stil): afrikanische, asiatische, pazifische und karibische Inseln

Choreogel (Buyo-Stil): Region Asien-Pazifik

Flabébé (Rotblütler): Europa, Naher Osten und Afrika

Flabébé (Blaublütler): Region Asien-Pazifik

Flabébé (Gelbblütler): amerikanischer Kontinent

Karneval der Liebe – Feldforschungsaufgaben

Für den Abschluss spezieller Feldforschungsaufgaben warten während des Event-Zeitraums Begegnungen mit diesen Pokémon auf euch:

Snubbull*

Roselia*

Pandir mit Herzmuster*

Perlu*

Liebiskus*

Coiffwaff*

Velursi*

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, ein schillerndes Exemplar zu erhalten.

Choreogel könnt ihr erstmals als Shiny fangen.

Karneval der Liebe: Welche Boni gibt es?

Während des Karnevels der Liebe besteht einerseits eine erhöhte Chance auf XL-Bonbons, wenn ihr mit eurem Kumpel-Pokémon unterwegs seid.

Darüber hinaus erhaltet ihr zwei garantierte XL-Bonbons für das Entwickeln von Pokémon.

Karneval der Liebe: Sammler-Herausforderung

Zum Karneval der Liebe gibt es auch eine neue Sammler-Herausforderung. Schließt ihr sie ab, könnt ihr EP und Sternenstaub als Belohnung erhalten. Darüber hinaus wartet eine Begegnung mit Roserade auf euch.

Aufgabe Belohnungen Fange ein Kwaks

Entwickle Kwaks zu Fuentente

Entwickle Fuentente zu Bailonda

Fange ein Snubbull

Entwickler Snubbull zu Granbull

Fange ein Eneco

Entwickle Eneco zu Enekoro

Fange ein Velursi

Fange ein Liebiskus

Fange ein Coiffwaff 5,000 EP, 2.5000 Sternenstaub, Begegnung mit Roserade

Karneval der Liebe: Befristete Forschung

Für um die 1 Euro bietet man für das Event zusätzlich eine optionale, kostenpflichtige befristete Forschung an.

Die müsst ihr bis Event-Ende, also bis zum 15. Februar 2024 um 20 Uhr, abschließen, um euch alle Belohnungen zu sichern. Zu den Belohnungen gehören Sternenstaub, EP und zwei Ruach, außerdem kriegt ihr fünf Begegnungen mit Pandir mit Herzmuster, wenn ihr die entsprechenden Aufgaben erfüllt.

Aufgabe Belohnung Lande einen großartigen Curveball-Wurf Begegnung mit Pandir Lande 2 großartige Curveball-Würfe hintereinander Begegnung mit Pandir Lande 3 großartige Curveball-Würfe hintereinander Begegnung mit Pandir Lande 4 großartige Curveball-Würfe hintereinander Begegnung mit Pandir Lande 5 großartige Curveball-Würfe hintereinander Begegnung mit Pandir Belohnungen 2 Rauch, 5.000 EP, 2.500 Sternenstaub

