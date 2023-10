Pokémon Go: Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück Event - Passiert hier etwas Spannendes?

Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück erscheint für die Nintendo Switch und in Pokémon Go wird das mit einem passenden Event gefeiert. Dabei könnt ihr unter anderem ein besonderes Pikachu fangen!

Das Event zum Release von Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück beginnt am Donnerstag, den 5. Oktober 2023, um 10 Uhr und endet am Montag, den 9. Oktober 2023, um 20 Uhr.

Nachfolgend zeigen wir euch im Guide, was ihr zu diesem neuen Event in Pokémon Go wissen müsst.

Pokémon Go: Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück Inhalt:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück: Welche Pokémon kann ich fangen?

Beim Release-Event zu Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück in Pokémon Go könnt ihr drei kostümierte Pokémon erhalten.

Pikachu mit Detektivmütze und Flegmon mit Hut tauchen so auf. Ihr könnt auch ein Raichu mit Detektivmütze bekommen, indem ihr das entsprechende Pikachu entwickelt.

Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück – Wilde Pokémon

Die folgenden Pokémon tauchen während des Events nichts wie raus häufiger in der Wildnis auf:

Pikachu mit Detektivmütze*

Fukano*

Flegmon mit Hut*

Alola-Kokowei*

Karpador*

Xatu

Blubella

Loturzel*

Palimpalim*

Bronzel*

Piccolente

Wommel

Legios

Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück – Pokémon in Feldforschungen

Bei Feldforschungen könnt ihr je nach Aufgabe mit Begegnungen belohnt werden, die zu diesen Pokémon führen:

Mogelbaum*

Serpifeu*

Bauz

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

Holt euch ein besonderes Pikachu, Raichu und Flegmon.

Zurück zum Pokémon Go: Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück Inhaltsverzeichnis

Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück: Welche Boni gibt es?

Während des Events zu Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück in Pokémon Go sind verschiedene Boni aktiv:

Einmal pro Tag könnt ihr bei einem Schnappschuss eine Begegnung mit einem Pikachu mit Detektivmütze haben.

Zudem bekommt ihr doppelte EP für das Drehen von Pokéstops.

Zurück zum Pokémon Go: Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück Inhaltsverzeichnis

Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück: Aufgaben und Belohnungen der befristeten Forschung

Zum Release-Event zu Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück in Pokémon Go gehört auch eine befristete Forschung. Dabei könnt ihr ebenfalls einem Pikachu mit Detektivmütze begegnen.

Hier alle Details dazu:

Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück (1/2) Aufgabe Belohnung Drehe 5 Pokéstops oder Arenen Begegnung mit Pikachu Schließe 3 Feldforschungsaufgaben ab Begegnung mit Pikachu Schließe 6 Feldforschungsaufgaben ab Begegnung mit Pikachu Gehe 1 km Begegnung mit Pikachu Verdiene beim Spazieren ein Bonbon mit deinem Kumpel Begegnung mit Pikachu Belohnungen 1.500 EP, 1.500 Sternenstaub

Nun müsst ihr herausfinden, welches Pokémon der Professor beschreibt. Die korrekte Antwort führt zu einer weiteren Begegnung mit Pikachu. Und die richtige Antwortet lautet Mogelbaum.

Serpifeu (2/2) Aufgabe Belohnung Drehe einen Pokéstops oder eine Arena 25 EP Belohnungen 25 EP

Bauz (2/2) Aufgabe Belohnung Drehe einen Pokéstops oder eine Arena 25 EP Belohnungen 25 EP

Mogelbaum (2/2) Aufgabe Belohnung Drehe einen Pokéstops oder eine Arena Begegnung mit Pikachu Belohnungen 25 EP

Ihr müsst diese befristete Forschung bis zum 9. Oktober 2023 um 20 Uhr abgeschlossen und die Belohnungen abgeholt haben.

Zurück zum Pokémon Go: Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück Inhaltsverzeichnis

Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück: Wie löse ich die Sammler-Herausforderung?

Des Weiteren gibt es noch eine Sammler-Herausforderung zum Release-Event zu Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück, für die ihr Feldforschungsaufgaben abschließen müsst.

Sammler-Herausforderung: Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück Aufgabe Belohnung Fange ein Serpifeu

Fange ein Bauz

Fange ein Mogelbaum 1.000 Sternenstaub

Zurück zum Pokémon Go: Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück Inhaltsverzeichnis

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Go:

Übersicht aller Tipps zu Pokémon Go Raid und Ex-Raids

Eine Tabelle mit Stärken und Schwächen aller Pokémon in Pokémon Go

Aktuelle Promo-Codes in Pokémon Go

Evoli-Entwicklung und Namenstricks in Pokémon Go