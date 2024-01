Pokémon Go Neujahrs-Event 2024: Holt euch jetzt dieses neue Pokémon

Ein Jahr geht zu Ende, das nächste beginnt. Natürlich auch in Pokémon Go, wo analog dazu diesmal erneut das Neujahrs-Event 2024 stattfindet. Damit könnt ihr das neue Jahr spielerisch einläuten!

Das Neujahrs-Event in Pokémon Go beginnt am Montag, den 1. Januar 2024, um 10 Uhr und endet am Mittwoch, den 3. Januar 2024, um 20 Uhr.

Was ihr über das Neujahrs-Event wissen müsst, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Pokémon Go: Neujahrs-Event 2024 Inhalt:

Neujahrs-Event 2024: Welche Pokémon kann ich fangen?

Zwei neue kostümierte Pokémon geben beim Neujahrs-Event in Pokémon Go ihr Debüt.

Erstmals könnt ihr während dieses Events Pummeluff mit Schleife und Knuddeluff mit Schleife bekommen. Bei beiden könnt ihr zudem einem schillernden Exemplar begegnen.

Neujahrs-Event 2024 – Wilde Pokémon

Während des Events tauchen folgende Pokémon häufiger in der Wildnis auf:

Pummeluff mit Schleife*

Hoothoot mit Neujahrs-Outfit*

Flampion*

Bronzel*

Neujahrs-Event 2024 – Eier

Aus 7-km-Eiern können während des Events diese Pokémon schlüpfen:

Pichu mit Partyhut*

Pii*

Fluffeluff*

Togepi*

Rabauz*

Kussilla*

Elekid*

Magby*

Azurill*

Isso*

Neujahrs-Event 2024 – Feldforschungsaufgaben

Für den Abschluss spezieller Feldforschungsaufgaben warten während des Event-Zeitraums Begegnungen mit diesen Pokémon auf euch:

Flampion*

Bronzel*

Bei bestimmten Aufgaben erhaltet ihr außerdem Sternenstaub als Belohnung.

Neujahrs-Event 2024 – Raids

Gegen diese Pokémon könnt ihr beim Neujahrs-Event in Raids antreten.

Stufe Pokémon Stufe 1 Bisasam mit Partyhut*

Glumanda mit Partyhut*

Schiggy mit Partyhut*

Hoothoot mit Neujahrs-Outfit*

Waumpel mit Partyhut* Stufe 3 Rattikarl mit Partyhut*

Nidorino mit Partyhut*

Gengar mit Partyhut*

Woingenau mit Partyhut* Stufe 5 Masskito (Amerika)

Voltriant (Asien-Pazifik)

Schabelle (Europa) Mega-Raids Mega-Ampharos*

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, ein schillerndes Exemplar zu erhalten.

Neujahrs-Event 2024: Welche Boni gibt es?

Während des Neujahrs-Events sind mehrere Boni aktiv. Legt ihr während dieses Zeitraus Eier in Ei-Brutmaschinen, habt ihr eine halbierte Schlüpf-Distanz.

Zudem gibt es eine geviertelte Schlüpf-Distanz für die ersten drei Eier, die während des Events mithilfe des Widgets auf iOS oder Android ausgebrütet werden.

Neujahrs-Event 2024: Befristete Forschung

Für rund einen Euro ist zum Neujahrs-Event auch noch eine befristete Forschung optional im In-Game-Shop erhältlich. Die müsst ihr, wenn ihr sie kauft, natürlich bis zum Ende des Events abschließen, um alle Belohnungen einzusacken.

Im Zuge dieser befristeten Forschung müsst ihr Feldforschungsaufgaben erfüllen, wofür ihr wiederum Begegnungen mit Event-Pokémon, Sternenstaub, EP und sogar Pokémünzen erhaltet.

