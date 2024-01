Pokémon Go: So entwickelst du Rasaff zu Epitaff

Epitaff ist ein Pokémon vom Typ Kampf und Geist und gehört zur neunten Spielgeneration. Es wurde dort als neue Weiterentwicklung für die bekannten Pokémon Menki und Rasaff eingeführt. Jetzt könnt ihr es auch in Pokémon Go bekommen!

In unserem Guide zeigen wir euch, welche Voraussetzungen ihr erfüllen müsst, um in Pokémon Go ein Rasaff entwickeöln zu können.

Pokémon Go: Rasaff entwickeln Inhalt:

Menki, Rasaff und Epitaff in Pokémon Go

Menki lebt mit anderen Pokémon in Baumkronen und kann schnell zornig werden, wenn es die anderen aus den Augen verliert und einsam ist. Es hat die Tendenz, selbst aufgrund von Kleinigkeiten plötzlich auszurasten.

Ähnlich verhält es sich mit der Entwicklung Rasaff. Wenn jemand Pokémon anblickt und es spürt das, wird es rasend vor Wut. Wer seinen Blick erwidert, wird verfolgt.

Ihr könnt euch denken, dass Epitaff nicht weniger zornig ist. Es kann seinen geballten Zorn in in seine Fäuste verlagern und Gegner, die es damit trifft, bis ins Mark erschüttern.

Zurück zum Pokémon Go: Rasaff entwickeln Inhaltsverzeichnis

Wie fange ich Menki in Pokémon Go?

Einem Menki lauft ihr in Pokémon Go immer mal wieder in der Wildnis über dem Weg, besonders dann, wenn gerade keine speziellen Events stattfinden. Es sei denn, bei diesem Event ist auch Menki eines der Pokémon, die im Fokus stehen. Dann solltet ihr die Chance ergreifen und euch vielleicht ein paar Bonbons sichern.

Zurück zum Pokémon Go: Rasaff entwickeln Inhaltsverzeichnis

Wie entwickle ich Rasaff zu Epitaff?

Rasaff ässt sich in Pokémon Go zu einem Epitaff weiterentwickeln. Nachfolgend verraten wir euch die Voraussetzungen dafür.

So entwickelt ihr Rasaff zu Epitaff:

Rasaff zu Epitaff entwickeln: Ihr müsst mit Rasaff als Kumpel insgesamt 30 Geist- oder Psycho-Pokémon besiegen, um es zu Epitaff entwickeln zu können. Bedenkt, dass ihr diese Pokémon nicht mit eurem Kumpel-Rasaff besiegen müsst.

Lest hier mehr dazu, wie ihr ein perfektes Epitaff bekommt.

Zurück zum Pokémon Go: Rasaff entwickeln Inhaltsverzeichnis

Welche Attacken hat Epitaff in Pokémon Go?

Die Attacken von Epitaff in Pokémon Go zeigen wir euch hier im Überblick:

Epitaff

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Konter (Kampf)

Fußkick (Kampf) Lade-Attacken Nahkampf (Kampf)

Eishieb (Eis)

Fußtritt (Kampf)

Nachthieb (Unlicht)

Viel Glück dabei, Epitaff zu entwickeln!

Zurück zum Pokémon Go: Rasaff entwickeln Inhaltsverzeichnis

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Go:

Übersicht aller Tipps zu Pokémon Go Raid und Ex-Raids

Eine Tabelle mit Stärken und Schwächen aller Pokémon in Pokémon Go

Aktuelle Promo-Codes in Pokémon Go

Evoli-Entwicklung und Namenstricks in Pokémon Go