Pokémon Go: Regieleki besiegen - Die besten Konter!

Regieleki gehört ebenfalls zu den legendären Pokémon und ihr könnt es nun auch in Pokémon Go fangen. Ihr trefft Regieleki in Fünf-Sterne-Raids an, Unterstützung durch andere Trainerinnen und Trainer ist also durchaus erforderlich.

In unserem Guide zeigen wir euch nachfolgend die besten Konter für den Kampf gegen Regieleki in Pokémon Go und was ihr noch über das Pokémon wissen müsst.

Inhalt:

Wie besiege ich Regieleki?

Nachfolgend zeigen wir euch die besten Konter für den Kampf gegen Regieleki in Pokémon Go:

Regieleki Typ: Elektro Regieleki ist schwach gegen: Boden

Was ist der beste Konter gegen Regieleki in Pokémon Go? Derzeit ist Proto-Groudon mit den Attacken Lehmschuss und Abgrundsklinge der beste Konter gegen Regieleki.

Weitere effektive Konter gegen Regieleki:

Pokémon Attacken Groudon Lehmschuss und Abgrundsklinge Knakrack Lehmschuss und Erdkräfte Stalobor Lehmschelle und Erdbeben Rihornior Lehmschelle und Erdbeben Mamutel Lehmschelle und Pferdestärke Demeteros (Tiergeistform) Lehmschuss und Erdbeben Demeteros Lehmschuss und Erdkräfte Golgantes Lehmschelle und Erdkräfte Mega-Sumpex Lehmschuss und Erdbeben Mega-Gengar Dunkelklaue und Spukball Mega-Simsala Konfusion und Psychokinese Crypto-Knakrack Lehmschuss und Erdkräfte Crypto-Mamutel Lehmschelle und Pferdestärke Crypto-Golgantes Lehmschelle und Erdkräfte Crypto-Geowaz Lehmschelle und Erdbeben Crypto-Donphan Lehmschelle und Erdbeben

Regieleki

Wie viele WP hat Regieleki in Pokémon Go?

Regieleki hat in Pokémon Go folgende WP-Werte:

Raid-Boss-WP - 38.402 WP

38.402 WP Maximale WP beim Fangen von Regieleki - 1.602 WP

1.602 WP Maximale WP beim Fangen von Regieleki mit Wetterverstärkung (Regen) - 2.002 WP

Welche Attacken hat Regieleki in Pokémon Go?

Die folgenden Attacken sind bei Regieleki in Pokémon Go möglich:

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Zielschuss (Normal)

Donnerschock (Elektro) Lade-Attacken Hyperstrahl (Normal)

Blitzkanone (Elektro)

Donner (Elektro)

Was wir über Regieleki wissen

Regieleki besteht aus gebündelter elektrischer Energie. Angeblich werden verborgene Kräfte freigesetzt, wenn man die Ringe von seinem Körper entfernt.

Insgesamt besteht der Körper von Regieleki aus einem Organ, das wiederum elektrische Energie erzeugt. Mithilfe der von ihm erzeugten Energie könnte man ganz Galar mit Strom versorgen.

