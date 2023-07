Pokémon Go: Riolu Schlüpftag - Alle Infos zum Event und der erhöhten Shiny-Chance!

Beim Riolu Schlüpftag in Pokémon Go könnt ihr im wahrsten Sinne des Wortes etwas Ausbrüten. Genau darum geht es nämlich bei diesem kleinen Event im Spiel.

Der Riolu Schlüpftag beginnt am Samstag, den 22. Juli 2023, um 14 Uhr und endet auch schon wieder am selben Tag um 17 Uhr!

Unser Guide zeigt euch alle wichtigen Infos zum Riolu Schlüpftag in Pokémon Go und was ihr sonst noch darüber wissen müsst.

Inhalt:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Riolu Schlüpftag: Welche Pokémon kann ich fangen?

Wie euch der Name des Events bereits verrät, ist Riolu heute beim Schlüpftag das Pokémon des Tages. Aber was genau bedeutet das für euch?

Einerseits schlüpft Riolu im Event-Zeitraum häufiger aus 2-km-Eiern. Ebenso besteht dabei eine erhöhte Chance, ein schillerndes Riolu auszubrüten!

Was ist ein Schlüpftag? Ein Schlüpftag konzentriert sich auf ein einzelnes Pokémon. Es geht darum, so viele 2-km-Eier wie möglich auszubrüten. Dabei besteht eine "extrem hohe Wahrscheinlichkeit", das Event-Pokémon auszubrüten. Und euch die Shiny-Chance ist erhöht.

Riolu Schlüpftag: Welche Boni gibt es?

Beim Riolu Schlüpftag in Pokémon Go sind außerdem noch mehrere verschiedene Boni aktiv.

Einerseits die erwähnte erhöhte Chance auf ein schillerndes Riolu. Andererseits erhaltet ihr mehr 2-km-Eier von Pokéstops und bekommt doppelten Schlüpf-Sternenstaub.

Außerdem erhaltet ihr durch das Drehen von Fotoscheiben von Pokéstops besondere Aufgaben, durch die ihr Bonbons, Sternenstaub, Beeren, Superbälle und EP als Belohnung bekommt.

Riolu Schlüpftag: Aufgaben und Belohnungen der befristeten Forschung

Zusammen mit dem Riolu Schlüpftag gibt es auch eine neue befristete Forschung. Um die Belohnungen dafür zu erhalten, müsst ihr die Aufgaben bis zum Event-Ende am 22. Juli 2023 um 17 Uhr abschließen und die Belohnungen auch abholen.

Hier alle Aufgaben im Detail:

Aufgabe Belohnung Brüte 1 Ei aus 1.000 EP Belohnungen 1 Super-Brutmaschine

Riolu steht heute beim Schlüpftag im Mittelpunkt.

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Go:

Übersicht aller Tipps zu Pokémon Go Raid und Ex-Raids

Eine Tabelle mit Stärken und Schwächen aller Pokémon in Pokémon Go

Aktuelle Promo-Codes in Pokémon Go

Evoli-Entwicklung und Namenstricks in Pokémon Go