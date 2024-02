Pokémon Go Tour Sinnoh: Das kannst du beim Event machen - Alle Pokémon, Zeiten und Co.

Es ist wieder an der Zeit für eine Go Tour. An diesem Wochenende findet die Go Tour Sinnoh in Pokémon Go statt und lockt wieder mit allerlei Pokémon, die ihr fangen könnt, und anderen Aktivitäten und Boni.

Die Pokémon Go Tour Sinnoh findet am 24. und 25. Februar 2024 jeweils von 10 bis 18 Uhr Ortszeit statt. Unter anderem könnt ihr neue Pokémon und neue Shinys erwarten.

Nachfolgend verraten wir euch in unserem Guide, was ihr über dieses neue Event in Pokémon Go wissen müsst.

Go Tour Sinnoh: Welche Edition bringt was?

Bei der Pokémon Go Tour Sinnoh habt ihr die Wahl zwischen einer Diamant- und einer Perl-Edition. Das wirkt sich einerseits auf die Medaille aus, die ihr für die Teilnahme am Event erhaltet. Ihr müsst dazu die Spezialforschung "Der Weg nach Sinnoh" abschließen, dann könnt ihr eure Event-Edition auswählen.

Folgende Boni haben die einzelnen Editionen zu bieten:

Edition Boni Diamant-Edition Begegnung mit Dialga (Urform), das seine Spezialattacke "Zeitenlärm" beherrscht

Doppelt so langer Abenteuer-Effekt für Zeitenlärm

Dialga-Bonbons für die Spezialforschung zur Go Tour Sinnoh Global Perl-Edition Begegnung mit Palkia (Urform), das seine Spezialattacke "Raumschlag" beherrscht

Doppelt so langer Abenteuer-Effekt für Raumschlag

Palkia-Bonbons für die Spezialforschung zur Go Tour Sinnoh Global

Entscheidet euch zwischen zwei Editionen.

Go Tour Sinnoh: Welche Pokémon kann ich fangen?

Bei der Pokémon Go Tour Sinnoh gibt es je nach Uhrzeit wieder verschiedene Habitate, bei denen unterschiedliche Pokémon auftauchen. Hier die Termine:

Go Tour Sinnoh – Habitatstunden

Geschäftige Promenade : 10 bis 11 Uhr und 14 bis 15 Uhr

: 10 bis 11 Uhr und 14 bis 15 Uhr Historischer Hain : 11 bis 12 Uhr und 15 bis 16 Uhr

: 11 bis 12 Uhr und 15 bis 16 Uhr Giftige Ausgrabungsstätten : 12 bis 13 Uhr und 16 bis 17 Uhr

: 12 bis 13 Uhr und 16 bis 17 Uhr Geothermale Lagune: 13 bis 14 Uhr und 17 bis 18 Uhr

Go Tour Sinnoh – Wilde Pokémon

Folgende Pokémon tauchen während der jeweiligen Habitatstunden auf:

Habitat Pokémon Geschäftige Promenade Pikachu mit Lucius’ Kappe*

Pikachu mit Lucias Hut*

Magnetilo*

Elektek*

Porygon*

Trasla*

Plinfa*

Staralili*

Bidiza*

Burmy (Lumpenumhang)*

Bamelin*

Schalellos (Östliches Meer)*

Schalellos (Westliches Meer)*

Driftlon*

Charmian*

Finneon* Historischer Hain Pikachu mit Lumius’ Kappe*

Pikachu mit Lumias Kopftuch*

Hisui-Fukano*

Hisui-Voltobal*

Tangela*

Evoli*

Traunfugil*

Nasgnet*

Roselia*

Chelast*

Zirpurze*

Burmy (Pflanzenumhang)*

Wadribie*

Kikugi*

Bronzel* Giftige Ausgrabungsstätten Pikachu mit Lucius’ Kappe*

Pikachu mit Lucias Hut*

Griffel*

Yanma*

Skorgla*

Sniebel*

Zwirrlicht*

Sheinux*

Koknodon*

Schilterus*

Burmy (Sandumhang)*

Skunkapuh*

Kaumalat*

Hippopotas*

Pionskora*

Glibunkel* Geothermale Lagune Pikachu mit Lumius’ Kappe*

Pikachu mit Lumias Kopftuch*

Hisui-Baldorfish*

Hisui-Sniebel*

Schlurp*

Rihorn*

Magmar*

Evoli*

Togetic*

Kramurx*

Quiekel*

Schneppke*

Panflam*

Haspiror*

Shnebedeck*

Go Tour Sinnoh – Rauch-Begegnungen

Je nach Habitatstunde habt ihr auch noch weitere mögliche Begegnungen, wenn ihr einen Rauch aktiviert:

Habitat Pokémon Geschäftige Promenade

Giftige Ausgrabungsstätten Icognito H*

Icognito I*

Icognito N*

Icognito O*

Icognito S* Historischer Hain

Geothermale Lagune Icognito H*

Icognito I*

Icognito S*

Icognito U*

Go Tour Sinnoh – Eier

Folgende Pokémon können während des Events aus verschiedenen Eiern schlüpfen:

Raid-Stufe Pokémon 2-km-Eier Knospi*

Klingplim*

Mobai*

Pantimimi*

Wonneira*

Mampfaxo*

Riolu*

Mantirps* 5-km-Eier Hisui-Voltobal*

Hisui-Baldorfish*

Skunkapuh*

Kaumalat* 10-km-Eier Pachirisu*

Plaudagei*

Venuflibis*

Go Tour Sinnoh – Raids

Diese Pokémon tauchen während des Events in Raids auf:

Habitatstunden "Geschäftige Promenade" und "Giftige Ausgrabungsstätten"

Raid-Stufe Pokémon Stufe 1 Chelast*

Panflam*

Plinfa* Stufe 3 Chelterrar

Panferno

Impoleon Stufe 5 Dialga*

Palkia*

Habitatstunden "Historischer Hain" und "Geothermale Lagune"

Raid-Stufe Pokémon Stufe 1 Bauz*

Feurigel*

Ottaro* Stufe 3 Hisui-Silvarro*

Hisui-Tornupto*

Hisui-Admurai* Stufe 5 Dialga in der Urform*

Palkia in der Urform*

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, ein schillerndes Exemplar zu erhalten.

Ihr könnt jede Menge Pokémon fangen.

Go Tour Sinnoh: Welche Boni gibt es?

Habt ihr ein Ticket für das Event gekauft, profitiert ihr einerseits (je nach Wahl) von den in Abschnitt eins genannten Boni.

Außerdem besteht eine erhöhte Chance auf schillernde Chelast, Panflam, Plinfa, Skunkapuh, kostümierte Pokémon und weitere bekommen sowie eine erhöhte Chance, schillernde Hisui-Voltobal, Hisui-Baldorfish, Pachirisu, Plaudagei und Venuflibis auszubrüten!

Unterdessen lockt Rauch (der tägliche Abenteuerrauch ist ausgenommen) mit größerer Wahrscheinlichkeit Icognito H, Icognito I, Icognito S und Icognito U an.

Im Rahmen einer neuen Team-Play-Herausforderung, die vom 24. Februar um 10 Uhr bis zum 25. Februar um 18 Uhr verfügbar ist, könnt ihr mit Freunden zusammenarbeiten und einem Regigigas begegnen.

Lauft ihr Routen ab, besteht wiederum die Chance auf eine Begegnung mit einem weißliniges Barschuft.

Für alle Trainerinnen und Trainer – auch ohne Ticket – gilt folgendes:

Halbierte Schlüpf-Distanz für Eier , die während des Events in Ei-Brutmaschinen gelegt werden.

, die während des Events in Ei-Brutmaschinen gelegt werden. Bis zu sechs Spezialtausche pro Tag .

. Halbierte Sternenstaub-Kosten beim Tauschen .

. Von Freitag, den 23. Februar um 0 Uhr bis Sonntag, den 25. Februar 2024 um 23:59 Uhr (Ortszeit) gibt es kein Limit für Fern-Raids.

