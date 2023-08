Pokémon Go: Twitch Codes für befristete WM-Forschungen und wie ihr sie bekommt

Anlässlich der Pokémon-Weltmeisterschaften findet nicht nur das WM-Event in Pokémon Go statt, es werden auch noch zusätzliche Codes auf Twitch verteilt, durch die ihr zwei weitere befristete Forschungen erhalten könnt!

Das WM-Event in Pokémon Go beginnt am Freitag, den 11. August 2023, um 10 Uhr und endet wiederum am Dienstag, den 15. August 2023, um 20 Uhr.

In unserem Guide zeigen wir euch, wie ihr die Codes bekommt und einlöst.

WM Event 2023: Wie bekomme ich die Twitch-Codes?

Wenn ihr euch den Twitch-Livestream zu den Pokémon-Go-Weltmeisterschaften mindestens 30 Minuten anseht, habt ihr die Chance, Codes für zwei exklusive befristete Forschungen zu erhalten.

Das hier sind die Zeiten der Livestreams:

Freitag, 11. August 2023 ab 2 Uhr MESZ, durchgängig bis zur letzten Wiederholung am Tagesende

Samstag, 12. August 2023 ab 2 Uhr MESZ, durchgängig bis zur letzten Wiederholung am Tagesende

Das ganze Wochenende über laufen auch Wiederholungen. Wenn ihr eine Übertragung verpasst habt, könnt ihr die Codes ebenso erhalten, indem ihr den Schritten in einer Wiederholung folgt.

Geht wie folgt vor:

Folgt dem Pokémon-Go-Kanal auf Twitch, um zum Start der Übertragung benachrichtigt zu werden. Schaut euch den Livestream am ersten und/oder zweiten Tag an. Sucht nach dem Giveaway-Panel, das unter dem Twitch-Stream eingeblendet wird. Wählt dort "Twitch-ID teilen" aus, damit eure Watchtime erfasst wird. Lasst den Stream 30 Minuten lang laufen, ein Timer zeigt die Watchtime an. Bei minimiertem Stream wird der Timer pausiert und wenn ihr den Stream aktualisiert oder schließt, könnte der Timer womöglich zurückgesetzt werden. Habt ihr 30 Minuten lang zugesehen, erscheint die Schaltfläche "Code abholen". Klickt sie an, damit euer Code angezeigt wird. Klickt ihr den Code an, wird er in die Zwischenablage kopiert. Ihr könnt ihn auf dieser Seite einlösen.

Beachtet, dass die Codes bis zum 20. August 2023 um 2 Uhr gültig sind.

Super Superliga: Aufgaben und Belohnungen

Wenn ihr den Code aus dem Livestream des ersten Event-Tages einlöst, erhaltet ihr eine befristete Forschung, die sich mit den Grundlagen von Trainerkämpfen befasst. Als Belohnung erhaltet ihr einige Pokémon, die gut für die Superliga geeignet sind.

Folgende Belohnungen sind möglich:

Teamvariante 1: Panzaeron, Muntier, Sumpex

Teamvariante 2: Trombork, Noctuh, Lanturn

Teamvariante 3: Azumarill, Nachtara, Grypheldis

Zusätzliche Belohnungen: 8.000 Sternenstaub, 1 Premium-Kampf-Pass, 1 Sternenstück

Hier alle Aufgaben und Belohnungen:

DancingRob's Champion: Aufgaben und Belohnungen

Wer den Code aus dem Livestream an Tag zwei löst, kann sich eine weitere befristete Forschung sichern, die DancinRob ehrt, den allerersten Pokémon-Go-Weltmeister. Dabei bekommt ihr ein Pokémon, das ihm zum Titel verhalf.

Folgende Belohnungen sind möglich:

Galar-Flunschlik

Top-Lade-TM

Hier alle Aufgaben und Belohnungen:

