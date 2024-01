Pokémon Go Weiße Odyssee Event: Lasst euch diese neue Pokémon-Form nicht entgehen!

Weiße Odyssee ist eines der ersten neuen Events des Jahres 2024 in Pokémon Go. Und bei diesem feiert auch eine brandneue Pokémon-Form ihr Debüt im Spiel!

Das Weiße-Odyssee-Event in Pokémon Go beginnt am Samstag, den 6. Januar 2024, um 10 Uhr und endet am Mittwoch, den 10. Januar 2024, um 20 Uhr.

Was ihr über dieses Event wissen müsst, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Weiße Odyssee: Welche Pokémon kann ich fangen?

Wie erwähnt, gibt eine neue Pokémon-Form beim Weiße-Odyssee-Event ihr Debüt. Dabei handelt es sich um die Zwielichtform von Wolwerock.

Mit dem Start des Events können manche Wuffels, die ihr ausbrütet oder fangt, zur Zwielichtform von Wolwerock statt zur Tag- oder Nachtform entwickelt werden. Auch bei einem schillernden Wuffels ist das möglich.

Weiße Odyssee – Wilde Pokémon

Während des Events tauchen folgende Pokémon häufiger in der Wildnis auf:

Nebulak*

Evoli*

Webarak*

Sonnkern*

Teddiursa*

Lunastein*

Sonnfel*

Mangunior*

Imantis*

Bubungus*

Psiana*

Nachtara*

Weiße Odyssee – Eier

Aus 2- und 7-km-Eiern können während des Events zusätzlich diese Pokémon schlüpfen:

Wuffels*

Aus 2- und 7-km-Eiern ausgebrütete Wuffels könnt ihr zur Zwielichtform von Wolwerock entwickeln.

Weiße Odyssee – Feldforschungsaufgaben

Für den Abschluss spezieller Feldforschungsaufgaben warten während des Event-Zeitraums Begegnungen mit diesen Pokémon auf euch:

Hisui-Fukano*

Hisui-Sniebel*

Wuffels*

Weiße Odyssee – Raids

Gegen diese Pokémon könnt ihr beim Neujahrs-Event in Raids antreten.

Stufe Pokémon Stufe 1 Hisui-Fukano*

Rihorn*

Hisui-Sniebel*

*

Wuffels* Stufe 3 Lapras*

Aerodactyl*

Hisui-Washakwil*

Damythir*

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, ein schillerndes Exemplar zu erhalten.

Holt euch die Zwielichtform von Wolwerock.

Weiße Odyssee: Welche Boni gibt es?

Beim Weiße-Odyssee-Event sind verschiedene Boni aktiv. Zum Beispiel bringt euch euer Kumpel-Pokémon häufiger Souvenirs und Geschenke. Ebenso erscheint das Kumpel-Pokémon länger auf der Karte.

Und wie schon erwähnt, könnt ihr aus Eiern ausgebrütete Wuffels zur Zwielichtform von Wolwerock entwickeln.

