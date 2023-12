Pokémon Go Winter-Feiertage: Teil 1 läuft, diese neuen Pokémon kannst du jetzt fangen!

Die Winter-Feiertage finden auch dieses Jahr wieder in Pokémon Go statt. Damit könnt ihr erneut in festlicher Stimmung das Jahr ausklingen lassen und dabei noch ein paar neue Pokémon fangen.

Dabei bestehen die Winter-Feiertage aus zwei Teilen. Teil 1 läuft vom Montag, den 18. Dezember 2023, um 10 Uhr bis zum Montag, den 25. Dezember 2023, um 20 Uhr. Weiter geht es dann mit Teil 2 vom Montag, den 25. Dezember 2023, um 10 Uhr bis Sonntag, den. 31. Dezember 2023, um 20 Uhr.

In unserem Guide lest ihr alles, was ihr zu den Winter-Feiertagen n in Pokémon Go wissen müsst.

Pokémon Go: Winter-Feiertage 2023 Inhalt:

Winter-Feiertage 2023: Welche Pokémon kann ich fangen?

Mehrere Pokémon feiern während der Winter-Feiertage in Pokémon Go ihr Debüt.

Teil 1 Teil 2 Flaniwal

Kolowal

Pikachu mit Feiertags-Kleidung*

Raichu mit Feiertags-Kleidung* Enton mit Feiertags-Kleidung*

Entoron mit Feiertags-Kleidung*

Mit dem Start von Teil zwei besteht zudem die Möglichkeit, erstmals einem schillernden Gelatini zu begegnen.

Winter-Feiertage 2023 – Wilde Pokémon

Während des Events tauchen folgende Pokémon häufiger in der Wildnis auf:

Teil 1 Teil 2 Pikachu mit Feiertags-Kleidung*

Alola-Sandan*

Jurob*

Evoli mit Feiertags-Hut*

Quiekel*

Damhirplex mit Feiertags-Outfit*

Seemops mit Feiertags-Schal*

Galar-Flampion*

Frigometri*

Arktip*

Flaniwal

Sniebel*

Keifel

Amarino* Pikachu mit Feiertags-Kleidung*

Alola-Vulpix*

Enton mit Feiertags-Kleidung*

Jurob*

Evoli mit Feiertags-Hut*

Quiekel*

Botogel mit Feiertags-Schleife*

Schneppke*

Seemops*

Galar-Flampion*

Gelatini*

Petznief mit Feiertags-Schleife*

Frigometri*

Flaniwal

Sniebel*

Keifel

Amarino*

Winter-Feiertage 2023 – Eier

Zusätzlich zu den Pokémon, die regulär aus 2-km-Eiern schlüpfen, könnt ihr während des Events diese hier bekommen:

Teil 1 Teil 2 Evoli mit Feiertags-Hut*

Kussilla*

Galar-Flampion*

Amarino* Enton mit Feiertags-Kleidung*

Evoli mit Feiertags-Hut*

Kussilla*

Galar-Flampion*

Amarino*

Bei ausgebrüteten Evoli mit Feiertags-Hut besteht eine höhere Shiny-Chance als bei wilden Evoli. Mit dem Start von Teil 2 des Events gilt die höhere Shiny-Chance auch für Enton mit Feiertags-Kleidung.

Winter-Feiertage 2023 – Feldforschungsaufgaben

Für den Abschluss spezieller Feldforschungsaufgaben warten während des Event-Zeitraums Begegnungen mit diesen Pokémon auf euch:

Teil 1 Teil 2 Pikachu mit Feiertags-Kleidung*

Alola-Sandan*

Muschas*

Rossana*

Lapras*

Botogel mit Feiertags-Schleife*

Seemops mit Feiertags-Schal*

Shnebedeck*

Glaziola mit Unterwasser-Feiertags-Outfit*

Gelatini

Petznief mit Feiertags-Schleife*

Krabbox Pikachu mit Feiertags-Kleidung*

Alola-Vulpix*

Enton mit Feiertags-Kleidung*

Muschas*

Rossana*

Lapras*

Damhirplex mit Feiertags-Outfit*

Seemops mit Feiertags-Schal*

Shnebedeck*

Glaziola mit Unterwasser-Feiertags-Outfit*

Gelatini*

Krabbox

Bei bestimmten Aufgaben erhaltet ihr außerdem Mega-Energie für Mega-Rexblisar oder Mega-Firnontor.

Winter-Feiertage 2023 – Raids

Gegen diese Pokémon könnt ihr bei den Winter-Feiertagen in Raids antreten.

Stufe Teil 1 Teil 2 Stufe 1 Pikachu mit Feiertags-Kleidung*

Alola-Sandan*

Seemops mit Feiertags-Schal*

Krabbox

Flaniwal Pikachu mit Feiertags-Kleidung*

Alola-Vulpix*

Petznief mit Feiertags-Schleife*

Krabbox

Flaniwal Stufe 3 Jugong

Lapras*

Damhirplex mit Feiertags-Outfit*

Glaziola mit Unterwasser-Feiertags-Outfit* Jugong

Lapras*

Botogel mit Feiertags-Schleife*

Glaziola mit Unterwasser-Feiertags-Outfit*

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, ein schillerndes Exemplar zu erhalten.

Es wird wieder festlich in Pokémon Go.

Winter-Feiertage 2023: Welche Boni gibt es?

Bei Teil 1 des Events wählt ihr den Bonus aus, den ihr für den Abschluss der befristeten Forschung erhaltet. Zur Wahl stehen doppelte Fang-EP und doppelter Fang-Sternenstaub. Obendrein erhaltet ihr mehr EP und Sternenstaub für das Öffnen von Geschenken.

Winterliche Wünsche: Aufgaben und Belohnungen der befristeten Forschung

Mit dem Event startet auch eine neue befristete Forschung, die ihr bis Event-Ende abschließen könnt. Ihr könnt währenddessen wählen ob ihr lieber doppelte Fang-EP oder doppelten Fang-Sternenstaub haben möchtet.

Hier alle Details:

Winterliche Wünsche (1/2)

Aufgabe Belohnung Fange 5 Pokémon 1 Gletscher-Lockmodul Drehe 3 Pokéstops oder Arenen Pikachu mit Feiertags-Kleidung Verwende 5 Power-ups bei Pokémon 2 silberne Sananabeeren Belohnungen 500 Sternenstaub, 500 EP

Winterliche Wünsche: Mehr Fang-EP (2/2)

Aufgabe Belohnung Fange 10 Pokémon Begegnung mit Seemops mit Feiertags-Schal Fange 25 Pokémon Begegnung mit Evoli mit Feiertags-Hut Fange 40 Pokémon vom Typ Eis Begegnung mit Lapras Fange 8 verschiedene Arten von Eis-Pokémon Begegnung mit Damhirplex mit Feiertags-Outfit Verdiene 25.000 EP Begegnung mit Flaniwal Verschicke 25 Geschenke an Freunde Begegnung mit Pikachu mit Feiertags-Kleidung Belohnungen Begegnung mit Galar-Pantimos, 1 Glücksei

Winterliche Wünsche: Mehr Fang-Sternenstaub (2/2)

Aufgabe Belohnung Fange 10 Pokémon Begegnung mit Seemops mit Feiertags-Schal Fange 25 Pokémon Begegnung mit Evoli mit Feiertags-Hut Fange 40 Pokémon vom Typ Eis Begegnung mit Lapras Fange 8 verschiedene Arten von Eis-Pokémon Begegnung mit Damhirplex mit Feiertags-Outfit Verdiene 7.500 Sternenstaub Begegnung mit Flaniwal Verschicke 25 Geschenke an Freunde Begegnung mit Pikachu mit Feiertags-Kleidung Belohnungen Begegnung mit Galar-Pantimos, 1 Sternenstück

Das Event der Winter-Feiertage besteht aus zwei Teilen.

Winter-Feiertage und Frostige Festivitäten: Lohnen sich die kostenpflichtigen Forschungen?

Im In-Game-Shop könnt ihr ergänzend zu den Winter-Feiertagen noch zwei kostenpflichtige befristete Forschungen kaufen. Die "Befristete Forschung: Winter-Feiertage" ist für 2,49 Euro zu haben, die "Befristete Forschung: Frostige Festivitäten" erhaltet ihr für 5,99 Euro.

Hier alle Details:

Befristete Forschung: Winter-Feiertage (1/1)

Aufgabe Belohnung Fange 10 Pokémon Begegnung mit Flaniwal Fange 20 Pokémon Begegnung mit Sniebel Fange 30 Pokémon Begegnung mit Galar-Flampion Fange 40 Pokémon Begegnung mit Begegnung mit Seemops mit Feiertags-Schal Verwende 10 Beeren beim Fangen von Pokémon Begegnung mit Pikachu mit Feiertags-Kleidung Verwende 20 Beeren beim Fangen von Pokémon Begegnung mit Damhirplex mit Feiertags-Outfit Fange 4 verschiedene Arten von Eis-Pokémon Begegnung mit Evoli mit Feiertags-Hut Fange 6 verschiedene Arten von Eis-Pokémon Begegnung mit Frigometri Fange 8 verschiedene Arten von Eis-Pokémon Begegnung mit Amarino Fange 10 verschiedene Arten von Eis-Pokémon Begegnung mit Glaziola mit Unterwasser-Feiertags-Outfit Belohnungen Begegnung mit Enton mit Feiertags-Kleidung, 2 Premium-Kampf-Pässe, 5.000 EP

Befristete Forschung: Winter-Feiertage Teil 2 (1/1)

Aufgabe Belohnung Fange 10 Pokémon Begegnung mit Flaniwal Fange 20 Pokémon Begegnung mit Sniebel Fange 30 Pokémon Begegnung mit Galar-Flampion Fange 40 Pokémon Begegnung mit Begegnung mit Seemops mit Feiertags-Schal Verwende 10 Beeren beim Fangen von Pokémon Begegnung mit Pikachu mit Feiertags-Kleidung Verwende 20 Beeren beim Fangen von Pokémon Begegnung mit Damhirplex mit Feiertags-Outfit Fange 4 verschiedene Arten von Eis-Pokémon Begegnung mit Evoli mit Feiertags-Hut Fange 6 verschiedene Arten von Eis-Pokémon Begegnung mit Frigometri Fange 8 verschiedene Arten von Eis-Pokémon Begegnung mit Amarino Fange 10 verschiedene Arten von Eis-Pokémon Begegnung mit Glaziola mit Unterwasser-Feiertags-Outfit Belohnungen Begegnung mit Enton mit Feiertags-Kleidung, 2 Premium-Kampf-Pässe, 5.000 EP

Befristete Forschung: Frostige Festivitäten (1/4)

Aufgabe Belohnung Drehe 10 Pokéstops Begegnung mit Petznief mit Feiertags-Schleife Fange 25 Pokémon vom Typ Eis Begegnung mit Seemops mit Feiertags-Schal Lande 20 Curveball-Würfe Begegnung mit Pikachu mit Feiertags-Kleidung Belohnungen Begegnung mit Galar-Pantimos, Avatar-Pose

Befristete Forschung: Frostige Festivitäten (2/4)

Aufgabe Belohnung Verwende 20 Beeren beim Fangen von Pokémon Begegnung mit Damhirplex mit Feiertags-Outfit Verschicke 25 Pokémon Begegnung mit Botogel mit Feiertags-Schleife Fange 30 Pokémon vom Typ Eis Begegnung mit Evoli mit Feiertags-Hut Belohnungen Begegnung mit Lapras, 3 silberne Sananabeeren

Befristete Forschung: Frostige Festivitäten (3/4)

Aufgabe Belohnung Lande 30 Curveball-Würfe Begegnung mit Petznief mit Feiertags-Schleife Verschicke 10 Geschenke an Freunde Begegnung mit Seemops mit Feiertags-Schal Fange 40 Pokémon vom Typ Eis Begegnung mit Pikachu mit Feiertags-Kleidung Belohnungen Begegnung mit Glaziola mit Unterwasser-Feiertags-Outfit, 1 Rauch

Befristete Forschung: Frostige Festivitäten (4/4)

Aufgabe Belohnung Verschicke 30 Pokémon Begegnung mit Damhirplex mit Feiertags-Outfit Gehe 5 km Begegnung mit Botogel mit Feiertags-Schleife Fange 50 Pokémon vom Typ Eis Begegnung mit Evoli mit Feiertags-Hut Belohnungen Begegnung mit Enton mit Feiertags-Kleidung, 1 Brutmaschine

