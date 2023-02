Prime Gaming schenkt euch im März Baldur’s Gate: Enhanced Edition - Und noch 6 Spiele mehr!

Auch im Monat März gibt es wieder kostenlose PC-Spiele für alle, die ein Amazon-Prime-Abo haben.

Die neuen Spiele werden im Laufe des Monats über Prime Gaming verteilt. Wenn ihr sie dort einlöst, behaltet ihr sie anschließend und könnt sie auch später noch spielen.

Welche Spiele gibt es im März?

Den Anfang macht am 2. März 2023 Baldur's Gate: Enhanced Edition, die für moderne Systeme angepasste Version des klassischen Rollenspiels.

Am 9. März 2023 geht es einerseits mit Adios weiter. Darin geht es um einen Schweinezüchter, der nicht länger für den Mob Leichen entsorgen möchte. Klingt vernünftig. Ab dem gleichen Tag ist I am Fish verfügbar. In dem Physik-basierten Abenteuer müsst ihr als Fisch eure Freiheit zurückerlangen.

In "aufregende arktische Landschaften" verschlägt es euch ab dem 16. März 2023 in Faraway 3: Arctic Escape. Dort warten anspruchsvolle Rätsel auf euch.

Am 23. März 2023 gibt’s erneut zwei Spiele. In Book of Demons bekämpft ihr die Armeen der Dunkelheit mit magischen Karten, während der Puzzle-Adventure Peaky Blinders: Mastermind auf der gleichnamigen Fernsehserie basiert.

Zum Abschluss des Monats folgt am 30. März 2023 noch City Legends: Trapping in Mirror – Collector’s Edition. Das Spiel lässt euch Rätsel lösen, um den perfekten Schauerroman zu schreiben.