Ihr liebt Dorfromantik? Entwickler stellen neues Projekt vor - Das ist bisher bekannt

Toukana Interactive, die Macher von Dorfromantik haben sich mit den "Science-Storytellern" von "kurzgesagt – in a nutshell" zusammengeschlossen und arbeiten an einem neuen Spiel.

Dieses hört aktuell auf den Arbeitstitel Project Mango und soll voraussichtlich 2025 für PC erscheinen.

Es geht in den Weltraum

Ähnlich wie Dorfromantik soll es einen "frischen und zugänglichen Ansatz für ein etabliertes Genre" sowie eine "farbenfrohe und unbeschwerte Spielerfahrung" bieten.

Und das mit einem "manchmal augenzwinkernden Unterton, der an die Neugier weckenden Videos von kurzgesagt erinnert".

"Es wird ein völlig originelles Spiel in einem Weltraum-Setting mit lustigen und einzigartigen Bau-Mechaniken sein", heißt es.

Die Zusammenarbeit geht auf ein Treffen auf der gamescom 2022 zurück: "kurzgesagt hatte sich schon länger mit der möglichen Entwicklung eines Spiels beschäftigt und war auf der Suche nach potenziellen Partnern. Zur gleichen Zeit bereitete sich Toukana darauf vor, die Vorproduktion eines neuen Titels zu starten."

"Beide Studios kannten bereits den liebevollen Artstyle und die Kreationen des jeweils anderen, sodass das Interesse an einer Zusammenarbeit von Anfang an auf Gegenseitigkeit beruhte. Auch der Vibe passte hervorragend, bis hin zu den Vögeln als Maskottchen. Und so beschlossen beide, die Vögel im Jahr 2023 in einem völlig neuen Spiel gemeinsam 'ins All zu schicken'."