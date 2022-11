Ubisoft kann mehr als nur Assassin's Creed – ich finde ihre leise Unterstützung von Indies besonders spannend

Könnte der nächste große Indie-Hit á la It Takes Two von Ubisoft kommen? Nicht nur EA, sondern auch viele andere namhafte Firmen unterstützen unabhängige Spielentwickler. Nicht zuletzt Ubisoft. In Deutschland hat das Unternehmen unter dem Namen Ubisoft Blue Byte drei große Studios in Berlin, Düsseldorf und Mainz mit insgesamt 780 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Darunter ist auch Mai-Vy Thach. Als Public Affairs Specialist im Programm Ubisoft Entrepreneurs hilft sie Indies in Deutschland Fuß zu fassen und so groß wie möglich zu werden. Zu ihren Lieblingsprojekten gehört unter anderen Dorfromantik.

Im Video erklärt Mai-Vy nicht nur, was genau Ubisoft macht, um unabhängige Spiele im globalen Raum zu unterstützen, sondern auch, wie sie selbst zu diesem Beruf gekommen ist. Ich fand es besonders spannend, zu hören, wie viele verschiedene Programme das Unternehmen anbietet, um mehr Sichtbarkeit und Expertise für Indies zu schaffen. Aktuelle Projekte sind beispielsweise Passing By von Studio Windsocke aus Hallstadt oder Unsteakables von Anteater Games aus Berlin.

Mai-Vy Thach unterstützte mit ihrem Programm bei Ubisoft zum Beispiel das mittlerweile sehr erfolgreiche Aufbau- und Puzzlespiel Dorfromantik.

Außerdem erfahrt ihr, was euer eigenes Spiel mitbringen müsste, um der Konkurrenz standzuhalten oder mit Ubisoft ins Gespräch zu kommen.

Wir bedanken uns bei Mai-Vy Thach und Ubisoft Blue Byte für die Zeit und die Gelegenheit zum Interview.

Übrigens übernimmt die Vorreiterrolle für die Unterstützung von unabhängigen Studios Xbox. Hier entstanden Supermeat Boy oder Binding of Isaac. Mittlerweile verfügt der Hardware-Hersteller über ein eigenes Programm namens ID@Xbox. Gründer Chris Carla verriet uns bereits, wie sie ihre Indies, darunter besonders den großen Hit Cuphead, handhaben.