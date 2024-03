Nach Sabers Trennung von Embracer: Was passiert jetzt mit Space Marine 2?

Nachdem sich Saber Interactive von der Embracer Group getrennt hat, stellt sich die Frage, wie es mit den Spielen weitergeht, an denen Saber zuletzt arbeitete.

Unter anderem ist das zum Beispiel Warhammer 40K: Space Marine 2, aber auch am Remake von Star Wars: Knights of the Old Republic wurde hier zuletzt gearbeitet.

So sieht Sabers Zukunft aus

Die gute Nachricht für Fans ist, dass sich etwa bei Warhammer 40K: Space Marine 2 nichts ändern wird.

Wie Studiochef Tim Willits mitteilt, ist das Spiel ebenso weiter in Arbeit wie John Carpenter's Toxic Commando und Jurassic Park: Survival.

"Ich freue mich, bestätigen zu können, dass wir immer noch an einer Reihe von Titeln arbeiten, darunter Warhammer 40.000: Space Marine 2, John Carpenter's Toxic Commando und Jurassic Park: Survival", schreibt er. "Wir sind sehr gespannt auf diese Titel und können es kaum erwarten, bald mehr mit euch zu teilen."

Nach Angaben von Bloombergs Jason Schreier arbeitet man zudem weiterhin gemeinsam mit Embracer am Remake von Knights of the Old Republic, ebenso an einem weiteren Projekt.

Space Marine 2 soll am 9. September 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen. Mit John Carpenter's Toxic Commando ist ebenfalls noch dieses Jahr zu rechnen. Für Jurassic Park: Survival ist noch kein Release-Zeitraum bekannt.