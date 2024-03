Saber trennt sich wohl von Embracer, was bedeutet das für das Knights of the Old Republic Remake?

Die Embracer Group will das Entwicklerstudio Saber Interactive anscheinend für 500 Millionen Dollar verkaufen.

Seit 2022 arbeitet das Studio am Remake von Star Wars: Knights of the Old Republic, nachdem Aspyr das Projekt weggenommen wurde.

Mehr Umstrukturierungen

Der Deal wäre Teil von Embracers Umstrukturierungsprogramm. Im Zuge dessen wurden bereits mehr als 1.000 Beschäftigte entlassen, Studios geschlossen und Projekte eingestellt.

Wie Bloomberg berichtet, soll Saber an private Investoren verkauft werden. Ursprünglich hatte Embracer das Studio 2020 für 525 Millionen Dollar übernommen.

Das aktuellste Spiel von Saber ist Expeditions: A Mudrunner Game, von dem Alex im Test recht angetan war. Außerdem arbeitet man an Warhammer 40K: Space Marine 2, Jurassic Park: Survival, Heading Out und John Carpenter's Toxic Commando.

Dem Bericht zufolge soll Saber auch nach der Trennung von Embracer dann weiter am Remake von Knights of the Old Republic arbeiten.