Shadow Gambit The Cursed Crew: Alle Trailer und Videos.

Nach dem mehr als gelungenen Desperados 3 arbeitet Mimimi Games an einer Art Fortsetzung, aber in anderem Szenario. Dieser neue Titel hört auf den Namen Shadow Gambit: The Cursed Crew.

Auf dieser Seite zeigen wir euch sämtliche Trailer und Videos, die zu Shadow Gambit: The Cursed Crew veröffentlicht werden und verraten euch, worum es im Spiel geht.

Was ist Shadow Gambit: The Cursed Crew?

Shadow Gambit erinnert spielerisch an Desperados 3, bringt aber übernatürliche Elemente als neues Feature ins Spiel. Ihr spielt eine verfluchte Piratencrew auf einem Geisterschiff und durchquert die Lost Caribbean.

Hier gibt es zahlreiche Inseln zu erkunden und Missionen zu erfüllen, während ihr gegen die Inquisition kämpft und nach einem legendären Schatz sucht. Bei euren Einsätzen könnt ihr aus verschiedenen, frei wählbaren Richtungen kommen und allerlei Fähigkeiten einsetzen, um eure Feinde möglichst Leise aus dem Weg zu räumen.

Die Veröffentlichung von Shadow Gambit: The Cursed Crew ist für 2023 auf PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 geplant.

Shadow Gambit: Iron Bay Spotlight Trailer (12. Mai 2023)

Im ersten Spotlight Trailer zu Shadow Gambit stellt man euch die Insel "The Iron Bay" vor. Dabei handelt es sich um ein einst verfluchtes Atoll, das die Inquisition für sich beansprucht hat.

Shadow Gambit: Characters Trailer (23. März 2023)

Dieses Video stellt euch unter anderem die Red Marley vor. Die Red Marley ist das sprechende Geisterschiff, mit dem ihr euch durch die Welt von Shadow Gambit bewegt. Außerdem zeigt man euch alle spielbaren Charaktere etwas näher.

Shadow Gambit: Developer Insight Trailer (17. März 2023)

In diesem Video gehen die Entwickler näher auf den Entwicklungsprozess von Shadow Gambit ein. Darüber hinaus wird mit Toya, dem untoten Ninjapiraten, ein weiterer spielbarer Charakter vorgestellt.

Shadow Gambit: Gameplay-Trailer (24. Januar 2023)

Ebenfalls direkt zur Ankündigung wurde auch ein erster Gameplay-Trailer veröffentlicht. Dieser stellt euch unter anderem die Neuerungen vor, die Mimimi Games in Shadow Gambit einführt.

Shadow Gambit: Ankündigungstrailer (24. Januar 2023)

Mit der Ankündigung von Shadow Gambit wurde zugleich auch der erste Trailer veröffentlicht, der euch einen Vorgeschmack auf die Spielwelt gibt, mit der ihr es im Spiel zu tun habt.