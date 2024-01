Inin bringt mit Shadow of the Ninja - Reborn einen NES-Klassiker zurück. In Europa und Australien war das Spiel bekannt als "Blue Shadow". Entwickler Natsume Atari zeigt in diesem Trailer, wie viel für die Rückkehr des 33 Jahre alten Spiels überarbeitet wurde. Es gibt außerdem ein brandneues Level und den Soundtrack von Iku Mizutani. Die physische Edition kann ab heute vorbestellt werden, der Release ist im Sommer 2024 für PlayStation, Xbox, PC und Nintendo Switch.