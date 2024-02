Silent Hill 2: Darum findet Bloober Team den neuen Trailer schlecht

Ende Januar zeigte Konami auf der PlayStation State of Play einen Trailer zu Silent Hill 2. In diesem Material konnten sich Fans ein Bild von den Kämpfen des Remakes machen. Begeistert waren die meisten jedoch Spieler nicht, was sie mit einer großzügigen Menge an Dislikes unter dem Trailer auch deutlich zeigten.

Spricht man sich da nicht vorher ab?

Bloober Team meldet sich in einem Interview mit dem polnischen Investorennachrichtensender Inwestorzy.tv zu Wort, das von Eurogamer Polen entdeckt wurde. Dort sagt der Präsident von Entwickler Bloober Team, Piotr Babieno, dass der Trailer "den Geist des Spiels" nicht richtig widerspiegeln würde.

Er verstehe die negativen Kommentare zu dem Trailer, denn dieser repräsentiere das Spiel nicht gut genug. Die Verantwortung für das Marketing liegt laut Babieno ganz bei Konami. "Dieser Trailer spiegelt ganz sicher nicht den Geist des Spiels wider", fügte er hinzu.

"Er entspricht weder dem Geist des Spiels von früher noch dem, was wir jetzt entwickeln. Wir versuchen, die romantische Vision des Spiels, das vor 22 Jahren auf den Markt kam, vollständig wiederzugeben. Wir glauben, dass die Spieler, wenn sie das echte Gameplay, das echte Spiel, sehen, es ganz anders beurteilen werden."

Das Remake zu Silent Hill 2 wurde 2022 angekündigt. Im März letzten Jahres hieß es, der Titel stünde kurz vor der Fertigstellung.