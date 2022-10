Silent Hill 2 Remake ist seit 2019 in Arbeit und in der Endphase der Entwicklung

Piotr Babeno, der Präsident von Bloober Team hat interessante Details zur Entwicklung von Resident Evil 2 Remake verraten.

Es kann nicht mehr allzu lange dauern

Während Konamist letztem Stream konnten wir so erfahren, dass sich das Remake zu Silent Hill 2 bereits seit 2019 in der Entwicklung befindet. Drei Jahre lang arbeitet Bloober Team also schon daran. Aktuell soll das Spiel im Endstadium der Entwicklung angekommen sein. Hier wird Bloobler Team dem Remake noch die letzten Feinschliffe verpassen.

Doch auch, wenn das Remake offenbar nicht mehr allzu viel Zeit benötigt, bis es fertiggestellt ist, hänge das endgültige Veröffentlichungsdatum schlussendlich von Konami ab, betonte Babeno. Laut seiner Aussage dürfte sich der Publisher bald mit neuen Informationen melden.

Noch ein interessanter Fakt ist, dass Konami das Budget für Silent Hill 2 Remake vollständig übernommen habe. Das Team habe bereits erste Gelder für das Erreichen bestimmter Meilensteine erhalten. Bloober Team erwartet "mindestens mehrere Millionen Einheiten" zu verkaufen.

Das Remake zu Silent Hill 2 erscheint an einem noch nicht bekannten Datum für PC und PlayStation 5.