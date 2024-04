Zeigt PlayStation mehr zu Silent Hill 2? Im Mai könnte es einen Showcase geben

Für den kommenden Monat soll Sony angeblich eine Präsentation planen. Dieser Showcase könnte dann neue Informationen zum Remake von Silent Hill 2 beinhalten.

Gerüchte um einen neuen Showcase

Von diesem Showcase spricht Jeff Grubb im Giant Bombcast auf Twitch. Er habe bereits "ein paar Mal" davon gehört, dass PlayStation einen Showcase oder eine State of Play im Mai plane.

Für ihn sei es nicht unwahrscheinlich, dass es dort auch Details zum Remake von Silent Hill 2 geben werde.

"Ich habe gehört, dass es nächsten Monat, im Mai, eine PlayStation-Veranstaltung geben wird, entweder ein State of Play oder ein Showcase, also wird das Spiel wahrscheinlich dabei sein", so Grubb. "Ich habe sowohl von einem Showcase als auch von der State of Play gehört".

"Es sieht so aus, als würde es eher in Richtung Showcase gehen, es liegt definitiv in dem Zeitrahmen, in dem sie letztes Jahr den Showcase veranstaltet haben", sagt Grubb. Im Mai 2023 zeigte Sony auf ihrem Showcase Helldivers 2, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Marathon, Foamstars und mehr.

Aktuell befindet sich das Remake zu Silent Hill 2 bei Bloober Team in der Entwicklung.