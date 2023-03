Silent Hill 2: Remake steht laut Bloober Team "kurz vor der Fertigstellung"

Entwickler Bloober Team ist mit der Arbeit am Silent Hill 2 Remake fast fertig. Das polnische Studio, das bereits für Horror-Titeln wie The Medium, Layers of Fear und Blair Witch bekannt ist, steht "kurz vor dem Abschluss" der technischen Arbeiten.

Silent Hill 2 Remake legt den finalen Sprint ein

Konami kündigte im Oktober letzten Jahres an, dass Bloober Team das Survival-Horrorspiel von 2001 für PS5 und PC neu auflegt. Bloober Team CEO Piotr Babieno sprach in einem Interview mit PAP Business (danke, Bankier) über den Entwicklungsstand von Silent Hill 2 Remake.

"Silent Hill 2 ist technisch fertig", sagte Babieno. "Das heißt nicht, dass das Spiel fertig ist, aber wir sind nahe dran. Die Frage des Veröffentlichungszeitplans liegt jedoch bei unseren Partnern, wie die Promotion aussehen wird und wann der Titel debütieren wird, liegt nicht direkt in unserer Hand."

Das Remake wird mit der Unreal Engine 5 erstellt und besitzt eine Over-the-Shoulder-Perspektive. Zudem wird das Kampfsystem überarbeitet und einige Schauplätze neu gestaltet. Zocken könnt ihr das Remake nur auf PC und konsolenexklusiv auf der PlayStation 5.

Wie Konami bereits bestätigt hat, sind auch Art Director Masahiro Ito und Komponist Akira Yamaoka "eng" in das Projekt eingebunden. So wird sichergestellt, dass das Remake dem Original treu bleibt.