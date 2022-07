So sieht das Lego-Set zu The Office aus - Mit 15 Minifiguren!

Lego hat heute das kommende Ideas-Set zur TV-Serie The Office vorgestellt.

Das Set zeigt die Nachbildung des Großraumbüros in der Niederlassung von Dunder Mifflin in Scranton.

Mit jeder Menge Figuren

Und dieses Großraumbüro möchte natürlich auch gefüllt werden, insgesamt 15 Minifiguren und Garbage (Angelas Katze) umfasst das Set:

Michael Scott

Dwight Schrute

Jim Halpert

Pam Beesly

Ryan Howard

Angela Martin

Oscar Martinez

Kevin Malone

Stanley Hudson

Kelly Kapoor

Phyllis Lapin Vance

Meredith Palmer

Creed Bratton

Toby Flenderson

Darryl Philbin

Weitere Meldungen zu Lego:

Zwölf dieser Minifiguren verfügen zudem über zwei Gesichtsausdrücke.

"Jede Menge Zubehörelemente rufen viele lustige Szenen in Erinnerung, etwa der Tacker in Gelatine, das goldene Ticket, der Dundie Award und der Kaffeebecher mit dem Aufdruck 'World’s Best Boss'", heißt es.

Die Verpackung des Sets.

Insgesamt besteht das Set aus 1.164 Teilen und ist 7 cm hoch, 30 cm breit und 25 cm tief. Erhältlich ist es ab dem 1. Oktober 2022 etwa im Online-Shop von Lego zum Preis von 119,99 Euro.