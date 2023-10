Mit einer Kampfansage an Electronic Arts meldet sich der für die Sensible-Soccer-Reihe bekannte Jon Hare mit Sociable Soccer 24 zurück.

Oder um es mit den Worten der Pressemitteilung zu sagen: "Jon Hare, der britische Designer der Sensible Soccer-Reihe, ist ein Mann, der Groll hegt, und jetzt ist er zurück, um mit Sociable Soccer 24 Rache zu nehmen."

Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird

"Während EA Sports FC und Konsorten heute unachtsam Kinder zu Zockern machen, indem sie ihre überteuerten, überbewerteten Simulationen voller Beutekisten und allerlei Geldfallen vollpacken, ist unser Spiel das einzige auf der Welt, das Arcade-Fußball voller Spaß, für weniger als die Hälfte des Preises UND mit 13.000 FIFPRO-lizenzierten, echten Fußballern, die kostenlos freigeschaltet werden können, bietet", argumentiert Hare.

"Wir können nicht mit diesen Unternehmensverrückten mithalten, wenn es um ihre 200-Millionen-Dollar-Marketingkasse oder ihre 'fast realistischen, bis sie loslegen'-Grafiken geht, aber wir können mit ihnen auf Augenhöhe sein, wenn es um das Preis-Leistungs-Verhältnis und die Spielbarkeit geht."

Sociable Soccer 24 wird am 16. November 2023 zum Preis von 29,99 Euro auf Steam veröffentlicht, Versionen für PS4, PS4, Xbox One und Xbox Series X/S folgen "bald darauf". Wer Sociable Soccer vor Jahren im Steam Early Access gekauft hat, erhält das Spiel kostenlos.

"Ich bin nicht der Typ, der prahlt. Aber ich hatte in den letzten vier Jahrzehnten jeweils ein bestes Fußballspiel, daher ist es hoffentlich nur eine Frage der Zeit, bis unsere Sociable Soccer-Reihe wieder an die Spitze gelangt. Es hat uns schon Erfolg und jede Menge Geld gebracht, aber das reicht mir nicht. Am liebsten würde ich ganz oben auf der Liste zu stehen, ein letztes Mal und darüber jubeln, FIFA zu überleben und endlich mit EA gleichzuziehen."