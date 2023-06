Sonic Superstars recycelt keine Locations wie die Green Hill Zone.

Sonic und seine Freunde besuchen im jüngst angekündigten Sonic Superstars die neue Region der North Star Islands.

In puncto Gameplay soll das Spiel ein "klassisches" Feeling bieten, während man euch bei den Zonen mit neuen Umgebungen verzücken möchte.

Kein Level-Recycling

Das heißt zugleich auch, dass ihr bekannte Zonen wie Green Hill und Chemical Plant in Sonic Superstars nicht sehen werdet.

"In Sonic Mania wurde die Green Hill Zone ein wenig verändert", erläutert Series Producer Takashi Iizka im Gespräch mit IGN. "Und auch in Sonic Origins hatten wir Green Hill als Teil von Sonic the Hedgehog."

"Aber mit Sonic Superstars wollten wir wirklich etwas Neues haben und diese brandneuen Inseln erschaffen, die man als Sonic erkunden kann... Wir wollten Sonic zu [den] brandneuen North Star Islands bringen und Sonic in dieser neuen Umgebung herumlaufen lassen. Wir wollten also brandneue Orte erstellen, die Sonic in diesem neuen Titel aufsuchen kann."

Wie gesagt, mit Green Hill, Chemical Plant und Co. solltet ihr angesichts dessen nicht rechnen. Und was ist mit dem klassischen Gameplay-Feeling?

"Das erste, was das Team getan hat, war, das klassische Gameplay sehr genau nachzubilden", sagt er. "Wenn ihr also Sonic Superstars spielt, habt ihr den Gameplay-Loop eines klassischen Sonic-Spiels. Ihr rennt, springt und rollt, besiegt Gegner und bewegt euch immer geradeaus weiter."

Sonic Superstars soll im Herbst 2023 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.