Sony veröffentlich eine neue PS5 rechtzeitig zu Weihnachten und sie heißt nicht Slim

Es gab schon eine Weile Gerüchte, dass bei Sony eine Modellpflege ansteht, jetzt ist es offiziell und schon viel näher als mancher vielleicht dachte. Es kommt eine neue PlayStation 5 und zwar eine, die die beiden bisherigen Modelle ersetzen wird.

Bisher gab es bekanntermaßen ein PS5 Digital und eine PS5 mit Laufwerk. Jetzt wird es nur noch eine PS5 geben, und zwar eine rein digitale ohne das Laufwerk. Aber, und das ist Sonys Trick, um effizienter zu bauen und zu verkaufen: Diese PS5 hat eine Aussparung unter einer Abdeckung, wo ihr ein Laufwerk einsetzen könnt.

Die neue PS5: Schlanker, aber bitte nicht Slim.

Dieses Extra-Laufwerk für die neue PS5 wird 119,99 Euro kosten, die PS5 Digital kostet weiterhin 449,99, wie die aktuelle Digital auch. Bevor sich jetzt jemand aufregt, dass das 20 Euro teurer sei als die aktuelle PS5 mit dem Laufwerk: Es wird weiterhin eine PS5 verkauft werden, bei der das Laufwerk gleich in der Packung dabei ist. Diese kostet dann auch 549,99, genau wie das aktuelle Modell.

Sie aus wie zwei, ist aber eigentlich eine neue PS5.

Die Konsole wird ein wenig schlanker und leichter sein. Das Volumen schrumpft um etwa 30 Prozent, wobei Sony die markante Linienführung beim Design beibehält. Aber vor allem die Digitale wirkt nun deutlich eleganter und selbst mit dem Laufwerk gewinnt der Look, der definitiv nicht Slim heißen möchte, aber es eigentlich in jedem Sinne ist. Zumal auch das Gewicht um etwa 20, beziehungsweise 25 Prozent sinkt, je nachdem ob ihr ein Laufwerk drin habt oder nicht.

Das Laufwerk wird an der Seite der neuen PS5 einfach angedockt.

Technisch scheint erst mal sonst alles wie gehabt zu sein, wobei sich Digital Foundry der Sache noch annehmen wird. Sicher ist schon jetzt, dass der Festplattenplatz etwas steigt. Statt des bisher etwas über 800 GB verfügbaren realen Speicherplatzes wird die neue PS5 ein ganzes Terabyte freien Platz bieten. Damit stimmt die 1TB-Angabe ab dann auch wirklich.

Die neue PlayStation 5.

Die alten PS5-Modelle werden weiterhin normal verkauft und es gibt auch keine offizielle Preissenkung geben. Im neuen Paket ist wie gehabt ein DualSense-Controller und ein horizontaler Ständer. Da die neue Form auch einen neuen vertikalen Ständer braucht, gibt es den natürlich auch, und zwar für 29,99 Euro.

Das „vor Weihnachten“ ist in Deutschland übrigens nicht gesichert, nur für die USA, wo das neue Modell der PS5 dann bei ausgewählten Händlern und in Sonys eigenem Online-Shop verfügbar sein wird, und zwar ab November. Wann es genau im Rest der Welt losgeht, steht noch nicht fest. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass man auch in anderen Märkten noch das Weihnachtsgeschäft gerne mitnehmen würde.