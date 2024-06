South of Midnight: Gameplay zeigt Riesenwelse, Inselkrokodile und ihr könnt fliegen

Einen langen Gameplay-Trailer bekam das bereits im letzten Jahr angekündigte South of Midnight. Das Spiel lief bisher unter meinem Radar, machte jedoch mit seinem verrückten Trailer beim Xbox-Showcase auf sich aufmerksam.

South of Midnight ist verrückt und ich liebe das

Ein Biber, ein sprechender Riesenwels und ein Inselkrokodil? Ja, irgendwie hat dieses Spiel alles, ihr könnt sogar fliegen.

Ihr kämpft in diesem Third-Person-Action-Adventure von Compulsion Games auch gegen Sumpfmonster.

In der Beschreibung des Trailers steht: "Als ein Hurrikan über Prospero hinwegfegt, wird Hazel in eine südliche Gothic-Welt gezogen, in der Realität und Fantasie miteinander verwoben sind und uralte Kreaturen aus der Folklore auftauchen."

Nächstes Jahr erscheint South of Midnight für Xbox und PC. Am Launch-Tag könnt ihr es bereits im Game Pass zocken.