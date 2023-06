South of Midnight von Compulsion Games hat Bayous und Monster und sieht fantastisch aus

Das ging ja ganz gut los. Erst Fable mit Richard Ayoade, dann was neues von Compulsion Games, das stilistisch umwerfend war. South of Midnight heißt es und schickt euch durch Südstaaten-Sümpfe, wo ihr auf mystische Kreaturen trefft.

Die riesige, verknöcherte Blues-Gitarrenspieler, dessen Finger in betont niedriger Bildrate, fast wie in Stop Motion über die Saiten streicheln, war ein Bild, das ich so schnell nicht vergessen werde. Cool.

Das Voice-Acting war auch famos und der Ton gefiel mir allgemein. Das einzige, was mir Sorgen bereitet, ist dass die Spiele von Compulsion Games - Contast, We Happy Few - für mich bisher mindestens einen gewaltigen Haken hatten. Na ja, abwarten.

Bei dem Spiel soll es sich jedenfalls um ein Third-Person Action-Adventure handeln.

Hier ist der Trailer. Sehenswert.