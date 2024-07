Star Wars: Bounty Hunter vorbestellen - Das musst du zu Editionen, Preis und Bonusinhalten wissen

Ein weiterer Star-Wars-Klassiker kommt bald auf moderne Systeme, denn Aspyr arbeitet an einer Umsetzung von Star Wars: Bounty Hunter. Am 1. August 2024 wird das Spiel für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht!

Alle relevanten Informationen dazu, was ihr zur Vorbestellung von Star Wars: Bounty Hunter wissen müsst, haben wir in unserem Guide für euch zusammengetragen.

Star Wars: Bounty Hunter vorbestellen Inhalt:

Wo kann man Star Wars: Bounty Hunter vorbestellen?

Star Wars: Bounty Hunter könnt ihr als digitale Version vorbestellen. Die unverbindliche Preisempfehlung des Spiels liegt bei 19,99 €.

Star Wars: Bounty Hunter vorbestellen

Gibt es eine physische Version von Star Wars: Bounty Hunter?

Wie bei anderen Star-Wars-Neuveröffentlichungen von Aspyr ist eine physische Version nicht ausgeschlossen. Zuerst einmal wird das Spiel nur digital erhältlich sein, später könnte aber noch eine physische Version erscheinen. Wenn, dann dürfte sich wahrscheinlich wieder Limited Run Games darum kümmern. Aktuell ist jedoch nichts angekündigt.

Gibt es eine Collector's Edition von Star Wars: Bounty Hunter?

Eine Collector's Edition oder irgendeine andere Art von Sonderedition von Star Wars: Bounty Hunter ist derzeit nicht angekündigt. Sollte Limited Run Games eine physische Version des Spiels veröffentlichen, dürfte es aber auch wieder Sondereditionen geben.

Gibt es einen Vorbestellerbonus für Star Wars: Bounty Hunter?

Es gibt keine spielerischen Extra für eine Vorbestellung von Star Wars: Bounty Hunter, ihr könnt allerdings 10 Prozent bei einer Vorbestellung sparen. Statt 19,99 Euro zahlt ihr dann nur 17,99 Euro.

Was ist Star Wars: Bounty Hunter?

In Star Wars: Bounty Hunter spielt ihr den Kopfgeldjäger Jango Fett, der angeheuert wurde, um einen dunklen Jedi einzufangen. Angesichts des Schicksals von Jango Fett spielt das Ganze natürlich vor Star Wars Episode 2: Angriff der Klonkrieger.

Ihr nehmt es mit allerlei Gegnern auf und erlebt das Geschehen aus der Third-Person-Perspektive. Dabei könnt ihr eure zwei Blaster, einen Flammenwerfer und eine Seilpeitsche einsetzen.

