Stellar Blade kommt im April: Das sind die strahlenden Vorbesteller-Boni

Stellar Blade von Shift Up erscheint am 26. April 2024. Bereits ab dem 7. Februar könnt ihr den Titel für die PlayStation 5 vorbestellen. Dabei springen natürlich auch einige Boni für euch heraus.

So viele Outfits für Eve und ihre Verbündeten

Kauft ihr Stellar Blade vor der Veröffentlichung, schaltet ihr einen Planetentauchanzug für Eve frei sowie eine runde Brille und spezielle Ohrringe, die das Outfit komplettieren.

In der Standard-Edition, die ihr für 79,99 Euro erhaltet, gibt es diesen Vorbesteller-Bonus. Kauft ihr die Digital Deluxe Edition für 89,99 Euro, bekommt ihr neben den Boni für Vorbesteller auch Stargazer-Outfits für Eve und Adam sowie einen Stargazer-Mantel für Lily.

Diese Inhalte erhalten Vorbesteller und Käufer der Digital Deluxe Edition von Stellar Blade.

Zusätzlichen Kleinkram, wie eine Brille und weitere Ohrringe für Eve, ein Stargazer-Paket für die Drone, 2.000 Erfahrung und 5.000 Gold sind ebenfalls in der Digital Deluxe Edition enthalten.

Auch einen neuen Trailer spendiert Shift Up. Vom Gefühl her irgendwo zwischen Bayonetta und Nier kämpfen Eve, Adam und Lily in diesem neuen Video gegen die Naytibas und zeigen, dass sie die Menschheit nicht so einfach untergehen lassen. Dabei seht ihr einige Teile der semi-offenen wüstenähnlichen Spielwelt.

Sony beschreibt die Geschichte des Spiels folgendermaßen: "Stellar Blade folgt der Reise von Eve, einer Kriegerin, die von einer außerweltlichen Kolonie herabsteigt, um die Naytibas zu besiegen, den Feind der Menschheit, der plötzlich auf der Erde aufgetaucht ist." Über die Herkunft dieser Wesen weiß bisher niemand etwas.

"Die Protagonistin Eve findet sich in einer verwüsteten Welt wieder, wo sie Adam, einen Überlebenden, der auf der Erde zurückgeblieben ist, und Lily, ein Mitglied eines früheren Luftlandetrupps, trifft. Gemeinsam ziehen sie in den Kampf gegen die Naytibas."