Stellar Blade: K-Pop-Star Bibi spendiert Eve einen Song

Stellar Blade erhält musikalische Unterstützung, denn K-Pop-Sängerin Bibi hat einen offiziellen Song für Shift Ups kommendes Action-Rollenspiel veröffentlicht.

K-Pop für das K-Game

Der englische Song trägt den Titel "Eve", was ebenfalls der Name der Protagonistin im Spiel ist, und zeigt die Sängerin, wie durch eine von Stellar Blade inspirierte Welt läuft. Auch ihr Outfit scheint an das von Eve angelehnt zu sein. Bibi soll dieses Lied selbst geschrieben haben.

Wie gefällt euch das Lied? Zwar ist es nicht meine präferierte Musikrichtung, doch das Musikvideo fängt die Stimmung des Spiels gut ein (schreibe ich, während ich mir schwedischen Metalcore reinziehe). Ein Blick lohnt sich also auch, wenn ihr nicht gerade ein K-Pop-Fan seid. In den Kommentaren wird das großartige Marketing gelobt und der Song gefeiert.

Stellar Blade erscheint am 26. April exklusiv auf der PlayStation 5. Eine sehr erfolgreiche Demo für den Titel erschien im März und verleitete einige Fans dazu, direkt 50 Stunden und mehr in der Testversion zu versenken.