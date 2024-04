Stellar Blade: Welche Inspirationsquellen es gab, erklärt Shift Up in diesem Video

In einem knapp 10-minütigen Video gewährt Entwickler Shift Up erneut einen Blick hinter die Kulissen von Stellar Blade. Verschiedene führende Entwickler des Studios sprechen im zweiten Teil der Making-of-Serie über die Inspirationsquellen für das Action-Spiel.

Von großen Meisterwerken inspiriert

Inspiriert haben Shift Up vor allem Spiele, wie Devil May Cry, God of War oder Sekiro: Shadow Die Twice. In den vielen Minuten Videomaterial seht ihr außerdem, wie Shift Up die Funktionen des DualSense-Controllers in Stellar Blade nutzt und zeigt nebenbei viele Spielsequenzen.

Bisher hat Shift Up uns bereits eine Menge Trailer und Videomaterial zur Verfügung gestellt - mal ganz abgesehen von der beliebten Demo, in der ihr bereits eine erste Mission ausführen könnt.

In Stellar Blade erwartet euch eine Erde, die ihrem Ende entgegenblickt. Eine außerirdische Macht reißt den Planeten an sich und die übrig gebliebenen Menschen leisten aus ihren Kolonien im Weltall Widerstand. An ihrer Front steht Protagonistin Eve.

Stellar Blade erscheint am 26. April 2024 exklusiv für PlayStation 5.