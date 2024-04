Stellar Blade: Kurzer Comic gibt einen Einblick in Eves Vorgeschichte

Gerade purzeln die ersten Testergebnisse für Stellar Blade auf Metacritic ein, da erscheint ganz still und heimlich ein kleiner Comic, der euch in die Vorgeschichte der Protagonistin Eve einführt.

Ein kleines Extra aus Eves Vergangenheit

In zwei Tagen, also am 26. April 2024, erscheint Stellar Blade und Entwickler Shift Up macht derzeit alles, um euch auf den nahenden Release einzustimmen. Neben einer Demo, einigen Trailern und einem offiziellen Song der berühmten K-Pop-Sängerin Bibi gibt es jetzt auch einen Comic.

Auf der offiziellen Website zum Spiel könnt ihr die kleine Kurzgeschichte, ja fast schon einen Schnipsel, aus dem Leben von Eve sehen. Ihr blättert die Geschichte nicht wie bei einem Buch um, sondern scrollt hinunter. Auf diese Weise ändern sich die Bilder und die Übergänge machen das Erlebnis noch etwas dynamischer.

Shift Up zeigt im Comic, wie Eve sich auf die Invasion der außerirdischen Macht vorbereitet.

Lesen müsst ihr dabei nicht allzu viel. Nach zwei bis drei Minuten ist der kleine Einblick dann auch schon wieder vorbei.

Worum geht es in der Geschichte? Die kleine Szene zeigt Eve bei ihrer Vorbereitung auf die außerirdische Invasion. Viel mehr kann ich an dieser Stelle nicht verraten, wenn ich euch nicht spoilern will. Nehmt euch die paar Minuten und schaut euch den Comic einfach selbst an, wenn ihr mehr wissen wollt.